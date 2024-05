RTL-Zwei-Stars Daniel und Carolina Peukmann: Nun herrscht traurige Gewissheit

Nach nicht einmal zwei Jahren ist die Ehe zwischen Daniel und Carolina Peukmann zerbrochen. Das bestätigte die RTL-Zwei-Schauspielerin und Sängerin („Inselkind“) nach einer Anfrage dieser Redaktion. Per Whatsapp schrieb die 32-Jährige: „Ich habe mich nach insgesamt fünf Jahren von Daniel getrennt aus triftigen Gründen, die er selbst nachvollziehen kann.“ Was diese triftigen Gründe sein sollen, verschweigt die ehemalige Miss Germany von 2013.

Doch Daniel Peukmann hat sie akzeptiert, die Gründe verstanden. Sein Statement ist sehr persönlich und richtet sich direkt an Carolina: „Ich liebe Dich, werde ich immer tun…und trotz aller Probleme, weiß ich für mich, was mir diese Ehe bedeutet hat. Ich werde immer wissen, was schön an unserer Beziehung war, was ich alles positives gemacht habe und was ich auch ausgehalten habe.“

RTL-Zwei-Stars haben sich nach zwei Jahren Ehe getrennt

Carolina fügt hinzu: „Alles, was ich zu unserer Beziehung und Ehe jemals geäußert habe, war wahr und ernstgemeint. Jedes Post, jedes Wort. Es ist eine persönliche Tragödie und mir fehlen einfach die Worte.“

Schon seit Monaten brodelte die Gerüchteküche, besonders am Ballermann, wo die studierte Mathematikerin im Bierkönig auftritt. So soll Daniel alleine wieder in Düsseldorf leben, um weiter an seiner Schauspielkarriere zu arbeiten, während Carolina, die mit bürgerlichem Namen Noeding heißt, ihren Lebensmittelpunkt vollständig nach Mallorca verlegt hat. Ihren letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten Daniel & Carolina zum Closing im Bierkönig Ende Oktober.

Carolina will auf Mallorca weiter durchstarten

Erst im Juli 2022 hatten die Peukmanns, begleitet von RTL-Zwei-Kameras, publikumswirksam geheiratet, nachdem sie sich drei Jahre zuvor während der Dreharbeiten zu Köln 50667 ineinander verliebt hatten. In die Schlagzeilen gerieten die beiden, nachdem sie nach der Hochzeit von zwei Fehlgeburten berichteten.

Wie die diese Redaktion erfuhr, möchte sich Carolina voll und ganz auf die Karriere als Sängerin konzentrieren. So wird sie in dieser Saison wöchentlich zweimal im Bierkönig auftreten. Zudem ist sie die Social Media Botschafterin des Partytempels in der Schinkenstraße. Ihren Optimismus hat sich die studierte Schönheitskönigin bewahrt. „Manchmal müssen die Dinge schlimmer werden, bevor sie besser werden. Ich glaube nach wie vor an das Schicksal und das alles so kommt, wie es kommen soll“.