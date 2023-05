Der Schuhschnabel bei „The Masked Singer“: Maskenrätsel gelöst

Der was bitte? Ja, der „Schuhschnabel“ aus der neuen Staffel „The Masked Singer“ sorgt schon mit seinem Namen für Verwirrung. Wikipedia schreibt über das niedliche Tier: „Der Schuhschnabel ist ein afrikanischer Vogel, der früher den Schreitvögeln, heute den Pelecaniformes zugeordnet wird. Der nach seinem mächtigen Schnabel benannte Vogel ist ein Bewohner von Sümpfen.“

Ob der Sänger oder die Sängerin im Kostüm des „Schuhschnabel“ auch gerne durch Sümpfe watet, können wir an dieser Stelle jetzt nicht beantworten, allerdings schon die ersten Infos zum neuen „The Masked Singer“-Kostüm verraten.

Wer versteckt sich im Kostüm des „Schuhschnabel“?

So stecken sage und schreibe 950 Arbeitsstunden in dem in eindrucksvollen Kostüm. „Der Schuhschnabel ist in stundenlanger Handarbeit entstanden: Jede Feder und jede Schuppe wurden einzeln ausgeschnitten, grundiert, bemalt, geföhnt, geformt und händisch angebracht“, erklärt „The Masked Singer“-Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Wer tarnt sich als „Der Schuhschnabel“?

Tim Raue

Hella von Sinnen

Robert Marc Lehmann

Rúrik Gíslason

Zudem habe der „Schuhschnabel“ eine Spannweite von 2,20 Meter und seine Augen pulsieren in den Farben Blau und Rot. Doch wer könnte sich unter der beeindruckenden Maske verstecken?

„The Masked Singer“-Zuschauer tippen auf IHN

Die Zuschauer haben bereits die ein oder andere Idee. „Tim Raue oder Hella von Sinnen“, wirft beispielsweise Moderatorin Katrin Bauerfeind in die Runde. Besonders häufig fällt aber der Name des YouTubers Robert Marc Lehmann. „Da muss Robert Marc Lehmann drinstecken und kein anderer“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und eine andere ergänzt: „Da steckt doch der Robert Marc Lehmann drin.“

Laut Bild handelt es sich aber um einen ganz anderen Star. Der Zeitung zufolge, stecke „DSDS“-Sänger Luca Hänni in dem Kostüm des Schuhschnabel.

Mehr Nachrichten:

Ob das stimmt? Wir werden sehen. Ab dem ersten April können wir zumindest schon einmal hören, ob die Stimme passen könnte. Dann startet die neue Staffel „The Masked Singer“ 2023 bei ProSieben.