Ex-GNTM-Juror packt aus: Darum hat er wirklich aufgehört

In der dritten und vierten Staffel der beliebten ProSieben-Castingshow Germany’s Next Topmodel fällte er an der Seite von Topmodel Heidi Klum (51) knallharte Urteile – Entertainer und Castingdirector Rolf, genannt Rolfe, Scheider (68).

Vielen treuen Fans blieb der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer durch seine humorvolle Art und seinen berühmt-berüchtigten Kommentar „Ein absolutes No-Go!“ in Erinnerung. Rolf selbst blickt stolz auf diese Erfahrung zurück und würde den Jurorenjob sogar ohne Gehalt wieder aufnehmen. Dennoch standen damals die Vorzeichen auf eine Trennung. Über die Gründe sprach er nun in einem RTL-Interview.

GNTM: Rolf Scheider blickt auf eine einzigartige Zeit zurück

Wenn Rolf seinen Jurorenjob Revue passieren lässt, überkommt ihn eine große Freude. So gesteht er: „Ich würde gerne wieder dabei sein und mit ihr zusammenarbeiten! Ich brauche kein Geld dafür!“

Damals sei er fasziniert gewesen, als das Angebot von Heidi Klum eintrudelte. Die Erinnerungen bringen ihn heute noch zum Schwärmen. Dies zeigt sich dadurch, dass er für seine ehemalige Kollegin nur warme Worte übrig hat: „Auf einmal hat Heidi gesagt: ,Ich will den Rolf haben!‘ Sie ist wunderbar, ich liebe sie. Also absolut wahnsinnig.“

GNTM: Wer hatte Anteil an seinem Aus?

Jedoch fragt man sich, wieso er ausschließlich in zwei Staffeln zur Jurybesetzung zählte. Dies habe besonders mit einer Person zu tun, nämlich keinem Geringeren als Heidi Klums Vater, Günther Klum (79). Mit ihm sei der 68-Jährige nie so richtig warm geworden. Dabei habe er sich sogar von ihm gestresst gefühlt. Zudem beschreibt Rolfe, dass Heidis Vater ja gar nicht gewusst habe, „was mit Models oder so war.“

Trotz all der Vorkommnisse ist und bleibt Rolf ein wahrhaftiger Fan des Castingformats. So fiebert er genauso wie die zahlreichen GNTM-Fans dem Startschuss am 13. Februar 2025 entgegen. Dabei zeigt sich der Entertainer besonders beeindruckt vom neuen Konzept des Formats. Nach ihm komme es nicht immer auf Topmodels an. Es sei viel wichtiger, normalen besonderen Menschen eine Bühne zu geben.