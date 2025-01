„GNTM“ lässt die Bombe platzen: So nah waren Fans noch nie dran

„Nur eine kann „Germanys Next Topmodel“ werden“ – diesen legendären Satz können GNTM-Fans schon bald wieder rauf und runter hören. Ab dem 13. Februar sucht GNTM-Chefin Heidi Klum wieder nach Deutschlands besten Nachwuchs-Models. Angesichts des 20-jährigen Jubiläums hält die Staffel in diesem Jahr besonders viele Überraschungen bereit.

Eine davon – die Erfolgsshow „GNTM“ bekommt ein Spin-Off! „Germanys Next Topmodel Stories“ wird im Anschluss einer Folge exklusiv auf Joyn zu sehen sein und die kunterbunte Model-Welt näher beleuchten. Doch nicht nur das – auch der Ablauf nach Heidi Klums ikonischem Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich!“ wird darin genauer unter die Lupe genommen.

„GNTM“ gewährt Einblick hinter die Kulissen

Was passiert nach der Entscheidung? Welchen Eindruck hinterlassen die Models bei Heidi Klums Gästen? Was geschieht hinter den Kulissen? Das und vieles mehr wird exklusiv im „GNTM“-Spin-Off verraten. Der Fokus liegt auf den persönlichen Hintergründen der Models, Designern, Gastjuroren und Star-Fotografen.

Auf dem offiziellen „Germanys Next Topmodel“-Instagram-Account wird das Add-On als „Blick durchs Schlüsselloch“ ebenfalls angekündigt. Dort heißt es: „Persönlich, exklusiv und so nah wie noch nie! Ihr bekommt von GNTM nicht genug? Dann kommt jetzt “Germany’s Next Topmodel Stories”.

„GNTM“-Fans sind hellauf begeistert

Auch Heidi Klum-Momente, die in der Hauptsendung nicht zu sehen sind, bleiben nicht länger hinter verschlossenen Türen. Die Fans sind nach diesen Nachrichten völlig aus dem Häuschen:

„Das wird ja immer besser!“

„Kann es jetzt bitte losgehen?!“

„Das wird mega! Das gibt mir „Red“-Erinnerungen.“

„Noch so lange warten, aber ich bin geduldig und freue mich riesig darauf!“

Die erste Folge von „Germany’s Next Topmodel Stories“ läuft am 13. Februar direkt nach der Auftaktfolge von GNTM 2025 auf ProSieben und im Anschluss immer auf Joyn.