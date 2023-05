„Der Bachelor“: RTL mit krasser Ankündigung zur Reunion – Fans haben irren Verdacht „Bitte nicht“

Am Mittwoch (10. April) vergibt „Der Bachelor“ zum 13. Mal die letzte Rose. Neben der Frage, für welche Frau sich David Jackson am entschieden hat, erfahren die Zuschauer auch, wie es nach dem Finale weiterging.

Während die finale Folge von „Der Bachelor“ schon bei RTLplus zu sehen ist, wird das große Wiedersehen erst im Anschluss im Free-TV auf RTL ausgestrahlt. Nun hat der Sender einen Beitrag auf Instagram gepostet, der die Gerüchteküche zum Brodeln bringt. Kam es etwa zu einer heftigen Wende nach dem Finale?

„Der Bachelor“ entscheidet sich für SIE

Achtung Spoiler! Wer sich die Vorfreude bis zur endgültigen Ausstrahlung beibehalten will, sollte jetzt nicht weiterlesen. Die Wahl hatte David Jackson am Ende zwischen Angelina und Lisa, und er entschied sich für „Utze“ (hier mehr dazu). Zusammen wollte das Paar nach dem Finale in eine gemeinsame Zukunft blicken. Doch sind die beiden auch Monate später noch ein Paar?

Diese Frage wird erst bei der Reunion geklärt. Vorab hat RTL jedoch schon Großes angekündigt. In einer Slideshow aus drei Bildern, hat der Sender bei Instagram mehrere Kommentare von genervten Zuschauern gepostet, die die aktuelle Staffel als langweilig bewertet haben. Im zweiten Bild heißt es zunächst: „„Die letzten Worte sind noch nicht gesprochen.“ Doch als ob das an Spannung noch nicht reicht, setzt RTL im letzten Bild noch einen drauf. Auf einem Meme flüstert eine Frau jemandem etwas ins Ohr. Darunter eine Nahaufnahme, wie die Haare bei einem Unterarm vor Gänsehaut abstehen. „Das Wiedersehen wird wie kein anderes“, so das große Versprechen des Senders.

RTL heizt Gerüchteküche an

Sofort fangen die Follower das wilde Rätselraten in der Kommentarzeile an, was RTL mit dieser Ankündigung meinen könnte. „Vielleicht ein Heiratsantrag“ oder „ein Bachelor Baby vielleicht“, spekulieren zwei Frauen. Andere glauben dagegen, dass die Flamme der Liebe zwischen dem 32-Jährigen und seiner Auserwählten schon wieder erloschen sein könnte. Hat der Bachelor sich womöglich sogar nochmal umentschieden? „Er ist safe mit Lisa zusammen jetzt“, ist sich eine Followerin sicher.

Das erste Mal wäre es auf jeden Fall nicht, dass sich ein Bachelor plötzlich für die Zweitplatzierte entscheidet. Schließlich verließ Niko Grießert 2021 ebenfalls seine Mimi, um Michèle de Roos und sich eine Chance zu geben. Inzwischen ist das Paar wieder getrennt. Doch die Fans gehen noch einen Schritt weiter und glauben, dass die Wahl des Models nun auf eine ganz andere Frau gefallen sein könnte. Kommentare wie „Wenn zwei sich „streiten“, freut sich die Dritte. Wer weiß“, „Habe auf Tiktok gelesen, dass David mit Chiara auf Kroatien ist“ oder „Oh, bitte lieber Gott, lass ihn nicht mit Chiara zusammen sein“ sind mehrfach zu lesen.

Chiara Dülberg galt tatsächlich lange als Favoritin, schied jedoch kurz vor dem Finale aus. Dass die Fans jedoch womöglich nicht ganz Unrecht mit ihrer Vermutung haben könnte, befeuerte die 26-Jährige im Interview mit „TV Movie“ nun selbst. „Die Zuschauer sollten sich die Wiedersehensfolge auf keinen Fall entgehen lassen.“ Auf die Frage, ob David und Angelina noch zusammen seien, könne sie nicht viel sagen. „Manchmal kommt alles anders, als man denkt.“