„Der Bachelor“ (RTL): Peinliches Penis-Geheimnis um David gelüftet – Zuschauer werden ihren Ohren nicht trauen

Peinlich-Moment beim „Bachelor!“ In der RTL-Kuppelshow hat Junggeselle David Jackson noch drei Single-Frauen im Rennen, die sich die allerletzte Rose und damit ein gemeinsames Leben nach der TV-Sendung herbeisehnen: Lisa, Chiara und Angelina. Und die erfahren etwas über ihren Schwarm, das sie vielleicht lieber nie hätten wissen wollen.

Nur so viel sei vorab schon verraten: Es geht um Davids Penis!

„Der Bachelor“ (RTL): Mutter verrät Geheimnis

Richtig gelesen, das Geschlechtsteil des „Bachelors“ wird in der kommenden RTL-Folge (läuft am Mittwoch, 3.05. um 20.15 Uhr im TV) zum wichtigen Gesprächsthema.

Achtung, Spoiler!

Schuld daran ist Davids Mutter, die alle drei Frauen persönlich kennenlernen darf – und keine Scheu hat, ein paar peinliche Details über ihren Sohn auszuplaudern. Dass sie auch auf seinen Penis eingeht, damit hätte David wohl selbst nicht gerechnet – und seine Kandidatinnen noch viel weniger.

Angelina fragt seine Mutter plötzlich, ob es eine lustige Geschichte von früher zu erzählen gebe. Prompt legt Davids Mutter auch schon los: „Das ist aber schon sehr intim…“, gesteht sie von Vorneherein und berichtet von einem Moment, den ihr Sohn mit seiner Zwillingsschwester in der Badewanne erlebt hatte.

„Jetzt kommt die peinlichste Story ever“, prophezeit seine Mutter noch.

„Der Bachelor“: So reagiert David auf Penis-Panne

Sie hätte den erst zweijährigen David in der Wanne schreien hören. „Seine Schwester saß da und hat seinen kleinen Penis in der Hand und zieht und sagt: Ich will auch sowas!“ Und dann passierte es: „Der war ja schon ganz blau … die hat den ja abgedrückt“, so Davids Mutter weiter. Autsch!

Diese Story werden die „Bachelor“-Anwärterinnen wohl nie vergessen – und David? Der reagiert sogar noch ganz cool, als sei das alles nur halb so wild. Hut ab!

Mehr News:

Die ganze Szene kannst du entweder am Mittwoch um 20.15 Uhr sehen oder ab sofort in der Mediathek bei RTL+.