„Der Bachelor“-Kandidatin enthüllt die Wahrheit – was hier ans Licht kommt, schockt alle

Es wird schon länger getuschelt unter den Kandidatinnen von „Der Bachelor“. Die Frauen glauben in der Staffel von 2023 einem schwarzen Schaf in der Herde von Single-Damen auf die Schliche gekommen zu sein. Zumindest war sich „Der Bachelor„-Kandidatin Alyssa ganz sicher, mindestens bei einer Konkurrentin aus gutem Grund an ihrer Ernsthaftigkeit zu zweifeln und das ist Chiara. (Hier mehr dazu) Natürlich wurde auch gleich mal Junggeselle David darüber aufgeklärt, zukünftig besser auf der Hut zu sein.

In Folge 5 kommt es jetzt zum großen Knall. Denn auch, wenn bislang weniger mit, sondern eher über Chiara gesprochen wurde, Wind von den Gerüchten hat auch sie bekommen. Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

„Der Bachelor“-Kandidatin geht auf Konfrontation

Während die anderen munter ihr Wissen über Chiara austauschten, bandelte die mit Bachelor David an. Die Münchnerin ist eine der Favoritinnen und große Konkurrenz für die anderen Frauen, die von einer Zukunft mit David träumen.

Kurz vor der nächsten Rosenvergabe macht Chiara jetzt allerdings reinen Tisch und konfrontiert Rebecca. „Bist du zu jemanden gegangen in der Nacht der Rosen und hast gesagt ‚Chiara ist hier, um Bachelorette zu werden‘?“, will sie wissen. Die weicht aus und erklärt, es werde gemunkelt, dass an dieser Idee etwas Wahres sein könnte und Chiara nur diesmal mit dabei ist, um schon bald als „Die Bachelorette“ selbst den großen Auftritt zu haben.

Chiara spricht Klartext über „Die Bachelorette“-Gerücht

„Schwache Leistung“, findet Chiara. Weil das Thema aber anscheinend viele der Frauen interessiert und trotz der Aufregung immer noch keine Klarheit herrscht, holt die Münchnerin nochmal aus: „Das sage ich jetzt einmal und ich meine es so, wie ich es sage. Ich habe mich vor zwei Jahren bei der Bachelorette beworben – ich wurde da nicht genommen.“

Chiara und David kommen sich bei „Der Bachelor“ näher. Foto: RTL+

Damit steht fest, der Verdacht hat sich bestätigt. „Ihr könnt alle über mich reden, wie ihr möchtet, aber halt bitte mit Dingen, die stimmen“, macht Chiara nochmal deutlich.

Konkurrentin Leyla kann mit den offenen Worten nichts anfangen, gedanklich ist sie bei Bachelor David. „Ich finde es echt traurig zu sehen, dass er seinen Hauptfokus auf jemanden setzt, bei dem alle anderen in der Villa einfach ein komisches Bauchgefühl haben.“ Bleibt abzuwarten, was passiert, wenn Chiara nicht die letzte Rose bekommt. Dass sie für Gesprächsstoff sorgen kann, dürfte sie RTL mittlerweile bewiesen haben.

RTL zeigt „Der Bachelor“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.