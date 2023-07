„Das Sommerhaus der Stars“: Claudia Obert eskaliert! „Paar Drinks zu viel“

Bis zum Start von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 müssen sich die Zuschauer von RTL noch etwas gedulden, ein genaues Datum steht aktuell noch nicht fest. Die Kandidaten der Show lassen aber trotzdem schon mal von sich hören.

Während Walentina Doronina mit „Beauty and the Nerd“ bei ProSieben zu sehen ist und über ihre Erfahrung bei „Das Sommerhaus der Stars“ jetzt sagte: „Was dort ablief, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt“, lässt sich Claudia Obert auf der Reeperbahn den Hintern versohlen.

„Das Sommerhaus der Stars“: Claudia Obert im Stripclub

Es ist nicht ohne Grund die sündigste Meile der Welt – Claudia Obert jedenfalls hat den Ausdruck bei ihrem Besuch von Olivia Jones‘ Stripclub „Olivias Wilde Jungs“ wörtlich genommen und losgelegt. Und zwar in sämtlichen Positionen, wie ein Video auf dem Instagramkanal von Olivia Jones zeigt.

Ob auf dem Stuhl sitzend, oder vorne übergebeugt, sich an der Lehne festhaltend – die “ Sommerhaus der Stars“-Kandidatin genießt ihren Aufenthalt anscheinend in vollen Zügen. Eindeutig umworben wird sie dabei von einem von Olivias Jungs. Die 61-Jährige lässt sich im Club den Hintern versohlen, genießt einen Lapdance und lässt den verschwitzten Körper des Tänzers ihrem ganz nah kommen.

Claudia Obert genießt Lapdance

Auch ein einseitiges Zungenspiel ist drin. Während er ihre Hände an seinem Körper in Richtung Schritt führt, züngelt sie in Richtung nacktes Fleisch.

Gastgeberin Olivia Jones kommentiert das Video mit dem Satz „Claudia Obert eskaliert“ und sorgt damit nicht für eine Übertreibung.

Und was sagen die Fans der Reeperbahn-Bekanntheit, die unter Olivias Video kommentieren? Die zeigen sich alles andere als schockiert über die ungewöhnlichen Szenen. Ganz im Gegenteil, sie sind begeistert von dem Auftritt. Hier einige der Nachrichten:

„Waren wohl wieder ein paar Drinks zu viel.“

„Gönn dir, Claudia!“

„Die ist für jeden Spaß zu haben.“

„Großartig! Man lebt nur einmal und sie weiß, wie es geht.“

„Scheiss auf Konventionen und mach, was dir gefällt. Mitnehmen kann man eh nix und jeder Tag kann der Letzte sein. Also let’s Tango und Party on.“

Bleibt abzuwarten, wie sich Claudia Obert in der RTL-Show präsentiert. Abgedreht ist die neue Staffel zumindest schonmal.