„Das perfekte Dinner“: Vox mit neuem Konzept – es werden Tränen fließen

Bei „Das perfekte Dinner“ ist keine Woche wie die andere. Angefangen mit einer bunten Truppe Unbekannter, über kreative Ideen für das perfekte Menü hin zur Frage, wer hat die Gäste am Ende am besten bekocht. Hier gibt’s ständig Veränderungen.

Als wäre damit nicht schon Abwechslung vorprogrammiert, setzen die Verantwortlichen von „Das perfekte Dinner“ jetzt auf ein ganz neues Konzept. Und das verspricht nicht nur jede Menge neue Rezepte, sondern auch das eine oder andere Tränchen.

„Das perfekte Dinner“: Neuheit in Vox-Show

„Das perfekte Dinner“ gehört bereits seit vielen Jahren fest zum Programmplan von Vox. Genauso wie „Zwischen Tüll und Tränen“. Während in der Koch-Show Hobbyköchen in der Küche über die Schulter geschaut wird, sind bei „Tüll und Tränen“ echte Profis am Werk und helfen bei der Suche nach dem perfekten Brautkleid.

Dass diese Profis aber auch in der Küche abliefern können, soll sich Ende August in einer Spezial-Woche von „Das perfekte Dinner“ zeigen. Denn dann treten Vanessa, Hannes, Nihal, Fan und Christina aus dem Nachmittagsprogramm gegeneinander in der Vox-Kochshow an.

„Zwischen Tüll und Tränen“-Team kocht bei Vox

„‚Zwischen Tüll und Tränen‘ meets ‚Das perfekte Dinner'“, lautet die Ansage. „Ihr seht uns sonst immer Brautkleider verkaufen“, heißt es von Christina. Damit ist für eine Woche dann aber erstmal Schluss, denn dann warten auf die Kleider-Experten ganz andere Herausforderungen.

Hannes, der Hahn im Korb, zeigt sich schon im Trailer auf der offiziellen Instagram-Seite der Show siegessicher: „Ich finde, dass ich schon gut kochen kann. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Hannes, der kann es – natürlich!“

Los geht’s mit der Show-Kollaboration am Montag, 28. August. Vox kündigt an: „Fünf Brautausstatterinnen und Brautausstatter treffen in einer etwas anderen Woche aufeinander: Sie tauschen Kleider gegen Kochlöffel – doch auf die Tränen müssen wir nicht verzichten.“

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags ab 19 Uhr im TV und online in der Mediathek.