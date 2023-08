„Das perfekte Dinner“: Kandidatin erlebt Horror-Szenario – diese Reaktion spricht Bände

Finale in Aachen! Am letzten Tag kocht „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Michelle für die Runde. Die 29-Jährige, die von den anderen liebevoll „Shelly“ genannt wird, hat ein ausgefallenes Menü zusammengestellt. In dieser Woche gilt es aktuell Kandidat Carsten zu schlagen, der mit 36 Punkten führt.

Die Hobbyköchin empfängt das Kamerateam mit offenen Armen und bester Laune. Zeitgleich erhaschen die anderen Hobbyköche einen ersten Blick auf das, was sie an diesem Abend erwartet. Bis dato ahnt noch keiner, dass es an diesem Abend zum absoluten Worst-Case-Szenario für jeden „Das perfekte Dinner“-Kandidaten kommen soll.

„Das perfekte Dinner“: Michelle bittet zum Grand Finale

Für den letzten Tag hat sich „Shelly“ etwas ganz Besonderes überlegt. Die 29-Jährige kocht das Menü nicht nur nach einem Motto, sondern richtet den gesamten Abend danach aus. Passend zum Thema ‚Grand Finale‘ sollen sich alle Kandidaten besonders rausputzen und ihre edelste Abendgarderobe auspacken.

Gesagt, getan. Nach und nach trudeln die Gäste bei Michelle ein. Nach dem Aperitif macht es sich die Runde an dem fein gedeckten Tisch bequem. Rasch kommt Michelle auch mit dem ersten Gang um die Ecke. Doch nach dem ersten Bissen kippt die Stimmung plötzlich deutlich.

Dieses Menü zaubert Michelle am großen Finaltag:

Vorspeise: Perle des Meeres trifft auf die Entdeckung des Schweinchens

Hauptspeise: Lachs im Bötchen trifft auf Cremiges und Knackiges

Nachspeise: Trio aus Sauer, Süß & Sommer trifft auf Queen Naschi

„Das perfekte Dinner“: Peinliche Stille bei Vorspeise

Nachdem Michelle in liebevoller Kleinarbeit an ihrer Vorspeise herumhantiert hat, schaut sie beim Essen erwartungsvoll in die Runde. „Wie schmeckt es euch denn?“, möchte sie von ihren Konkurrenten wissen. Doch statt einer Antwort macht sich peinliche Stille breit. Eine gefühlte Ewigkeit scheint niemand etwas sagen zu wollen. Kurz danach hagelt es Kritik für die Jakobsmuschel in Trüffelschaum. Ist etwas gewesen?

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Achtung, Spoiler!

Letztendlich reicht es für Michelle nicht zum Wochensieg. Den schnappt sich heute nämlich Carsten mit stolzen 36 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte gibt es auf der Internetseite des Senders.