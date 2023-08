„Das perfekte Dinner“: Influencerin präsentiert ihr Menü – dahinter steckt eine traurige Geschichte

In dieser Woche stehen bei „Das perfekte Dinner“ fünf Influencer vor der Kamera: Seyda (sissyssecrets), Ngoc (heyxngoc), Ceddo (derceddo), Sandra (sandra_hunke) und Horst (2.be.good.dads). An Tag drei ist Seyda an der Reihe – und ihr Menü hat einen traurigen Hintergrund.

Auf ihrem Instagram-Kanal begeistert Seyda ihre Follower regelmäßig mit Family-, Fashion- und Food-Content. Die 35-Jährige führt sogar einen zusätzlichen Instagram-Account (79.000 Follower) bei dem sich alles komplett ums Essen dreht. Sie hat auch schon eigene Kochbücher auf den Markt gebracht. Klar, dass Seyda als Favoritin bei „Das perfekte Dinner“ in der Influencer-Woche gehandelt wird.

„Das perfekte Dinner“: Kandidatin spricht über Familie

Doch ehe sie ihre Gäste zu Tisch bittet, erfolgt obligatorisch die Präsentation der Menü-Karte. Und dabei wird Seyda ganz emotional. Hinter ihrer Menü-Karte steckt eine emotionale Geschichte.

Als das Vox-Kamera-Team die Influencerin beim Kochen bei sich Zuhause besucht, berichtet die Mutter zweier Kinder aus ihrem Privatleben. Dabei kommt die Sprache auch auf ihre Eltern, die aus dem orientalischen Raum stammen. „Deswegen sprechen wir auch Arabisch in der Familie und daher auch die leicht arabisch angehauchte Küche“, erzählt sie. Ihr Papa habe sehr viel arabisch gekocht, genauso wie ihre Mutter. „Daher habe ich das.“

Seyda widmet Menü ihrem Vater

Traurig: Seydas Vater ist inzwischen verstorben. Daher widmet sie ihr Menü ihrem Vater. Wie sie weiterhin erklärt, widmete sie ihm bereits ihr erstes Kochbuch. Viele Rezepte daraus seinen von ihm. Wie Seydas Menü letztendlich bei den restlichen Kandidaten ankommt, kannst du in der Mediathek nachsehen.