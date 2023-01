„Das perfekte Dinner“ (Vox) aus Münster: Eiszeit bei Inga! Deshalb kippt plötzlich die Stimmung – „Nicht cool“

Schlechte Stimmung bei „Das perfekte Dinner“ in Münster!

Am vierten Tag kocht Inga für die Gäste. Doch das Dinner scheint von Anfang an nicht unter einem guten Stern zu stehen. Nicht nur, weil die anderen Gäste am Vorabend etwas tiefer ins Glas geschaut haben, sondern auch, weil beim Menü eine gewisse Skepsis mitschwingt.

„Das perfekte Dinner“: Menü sorgt für Verwirrung

Inga möchte bei ihrem Menü voll auf Pumpernickel setzen. Deshalb schickt sie ihre Gäste auch auf eine kulinarische „Pumpernickelraise“. So heißt nämlich ihr Menü. Aufgetischt wird zur Vorspeise Pumpernickelkiärken, zum Hauptgang Pumpernickeldürnänner und zur Nachspeise Pumpernickelleeze. Was das ist? Das wissen die Kandidaten zu Beginn nicht. Ratlosigkeit macht sich breit.

Was aber deutlich wird: Um Pumpernickel kommt an diesem Abend keiner drumherum. Für Kandidatin Lisa ein Muss, dass der dann auch selbst gemacht ist, wenn er schon so eine große Rolle spielt. „Ich wäre super enttäuscht, wenn es bei jeder Speise dabei ist und dann nicht selbst gemacht ist“, sagt die 27-Jährige.

Pumpernickel-Frust bei „Das perfekte Dinner“

Doch am Abend macht sich Ernüchterung breit. Tatsächlich hat Inga auf gekauften Pumpernickel gesetzt. Ein No-Go für die Gäste. Das Problem: Eigentlich habe Inga ihn selbst machen wollen, doch das Roggenschrot habe es Lieferprobleme gegeben. Er sei erst am Vortag angekommen und da Pumpernickel 24 Stunden stehen müsse, sei das zeitlich nicht mehr drin gewesen.

Kandidatin Sina hat da so ihre Zweifel. „Ich hätte mir gewünscht, dass sie es noch irgendwie organisiert hätte“, sagt die 30-Jährige. Doch daraus wurde nichts. Also gab es Pumpernickel mit Zigenkräutercreme, Feldsalat, Steckrübe und Rote Beete.

„Das perfekte Dinner“: Plötzlich kippt die Stimmung

Als Hauptgang will Inga Zanderfilet mit Pumpernickelkruste auf grüner Soße und mit Stampf auftischen. Die Gäste wollen ihr bei der Zubereitung ein bisschen über die Schulter schauen – und dann kippt die Stimmung. Denn was allen auffällt: Inga würde super viele Sachen selbst bei ihrem Menü verwenden, über die sie bei den anderen Gastgebern gesagt hatte, dass sie sie nicht mag. „Finde ich nicht cool, das muss nicht sein“, sagt Sina.

Mehr News:

Und da ist da noch das Problem mit der Nachspeise. Die ähnelt nämlich ziemlich dolle der von Lisa. „Lustig, exakt das gleiche, das ist ja verrückt“, bemerkt Sina. „Ja, das ist verrückt“, stimmt auch Lisa zu und setzt nach, als Inga weg ist: „Vor allem dafür, dass sie gesagt hat, sie mags nicht.“ „Sehr innovativ“, bemerkt auch Jürgen mit einem ironischen Unterton.

Die Stimmung? Im Keller. Das ist auch an Inga nicht vorbeigegangen. Ob sich das auch in den Punkten widerspiegelt? Das siehst du am Donnerstag (26. Januar) um 19 Uhr bei Vox oder schon jetzt bei RTL+.