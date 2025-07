Borussia Dortmund verkündet es offiziell: Wiedersehen ist perfekt

Die Klub-WM ist für Borussia Dortmund beendet, die Profis ruhen sich ein wenig aus und schon bald geht es wieder los. Denn dann wird die Mannschaft von Trainer Niko Kovac die Saisonvorbereitung starten.

Der Sommerplan des BVB steht auch schon so weit. Einige Testspiele wird Borussia Dortmund absolvieren. Eine weitere Begegnung wurde nun organisiert. Es kommt auch direkt zu einem Wiedersehen.

Borussia Dortmund macht es offiziell

Zunächst aber steht am 26. Juli der Trainingsauftakt für die neue Saison an. Am 4. August geht es für den BVB in ein fünftägiges Trainingslager nach Saalfelden in Österreich. Dort wird sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in anstrengenden Trainingseinheiten weiter vorbereiten. Doch bevor es dorthin geht, wird erstmal ein Testspiel ausgetragen.

Für das Kovac-Team geht es dann gegen Lille OSC, wie der Revierklub mitteilt. Am Samstag, den 2. August, findet das Spiel in Iserlohn statt. Da absolviert nämlich der französische Klub sein Trainingslager.

Der Test wird in einem ungewohnten Format ausgetragen: viermal 30 Minuten. Somit haben beide Trainer die Möglichkeit, so viele Spieler wie möglich einzusetzen. Es kommt dann auch zu einem Wiedersehen mit einem ehemaligen Dortmunder Spieler.

Wiedersehen mit Ex-BVB-Star Meunier

Seit dem vergangenen Jahr spielt nämlich Thomas Meunier für Lille. Von 2020 bis 2024 lief er für Borussia Dortmund auf. Es ging für den Abwehrspieler zu Trabzonspor. Nach nur sechs Monaten zog es ihn aber nach Frankreich. Schon in der Champions League trafen Lille und der BVB in der vergangenen Saison aufeinander.

In den Playoffs setzten sich die Dortmunder nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel dann mit 2:1 durch und qualifizierten sich somit für das Achtelfinale. In beiden kam Meunier zum Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass er auch am 2. August dann gegen seine Ex-Spieler auf dem Platz stehen wird.

Insgesamt hat der BVB jetzt drei Testspiele organisiert. Am 30. Juli geht es gegen die Sportfreunde Siegen. Am 10. August ist der italienische Spitzenklub Juventus Turin zu Gast im Westfalenstadion. Dabei kommt es auch zur Verabschiedung von Mats Hummels. Gut eine Woche später steht der Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen auf dem Programm (Montag, 18. August, 20. 45 Uhr).