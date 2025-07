Top-Klub gibt nicht auf – wechselt ein BVB-Star im zweiten Anlauf?

Nach der Klub-WM macht der BVB eine kleine Pause, ehe bald die Vorbereitung auf die anstehende Saison 2025/26 bevorstehen wird. Dabei könnte sich im Kader von Borussia Dortmund noch etwas tun.

Vor allem auf der Abgangsseite soll beim BVB viel passieren. Ein Star ist so heiß begehrt, dass ein Top-Klub jetzt den nächsten Angriff startet. Ob ein Wechsel in diesem Sommer noch über die Bühne gehen wird?

BVB: Abgang in diesem Sommer?

Beim BVB wird Karim Adeyemi schon seit gefühlt einem Jahr mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Immer wieder gibt es Spekulationen um den Offensivspieler. Konkreter wurde es mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin, der sich sehr um den Nationalspieler bemühte.

Ein Wechsel kam nicht zustande. Auch, weil Adeyemi selbst nicht wechseln wollte. Jetzt wollen die Turiner aber den nächsten Versuch starten, den Flügelflitzer nach Italien zu holen, berichtet die „Gazzetta dello Sport“.

Demnach nimmt Juventus Adeyemi wieder ins Visier. Während im vergangenen Jahr die Dortmunder bis zu 60 Millionen Euro für einen Transfer kassiert hätten, spekuliert die Zeitung jetzt über rund 45 bis 50 Millionen Euro an Ablöse.

Juve steht bei Adeyemi ganz oben

Bislang soll es noch keine Gespräche gegeben haben, aber Adeyemi soll sich bereits nach anderen Klubs umschauen. Dabei soll Juventus ganz weit oben auf der Liste des BVB-Stars stehen, heißt es. Die Dortmunder schauen zudem nach potenziellen Abnehmern.

Besonders pikant: Mitte August treffen Borussia Dortmund und Juventus Turin im Rahmen eines Vorbereitungsspiels aufeinander. Die Zeitung schreibt, dass dies der perfekte Rahmen für einen Transfer sein könnte. Ob es auch zu einem Deal kommen wird, zeigt sich dann.

Adeyemi selbst betonte zwar immer wieder, dass er sich in Dortmund wohlfühlt, dennoch wisse er nicht, was die Zukunft bringt. Gut möglich, dass nach drei Jahren beim BVB schon in diesem Sommer alles zu Ende sein könnte.