Er kassierte 175 Mio. beim Lotto – unglaublich, was er jetzt macht

Lotto ist für viele weit mehr als nur ein Glücksspiel – es könnte die Eintrittskarte in ein Leben voller Luxus und Glamour sein. Kein Wunder, dass sich die meisten schon lange vor dem großen Jackpot-Gewinn ausmalen, was sie mit dem Geld alles anstellen würden.

Andy Bayford wusste offenbar sofort, was er tun würde – doch was er mit seinem Gewinn anstellte, kam wohl für niemanden überraschend. Denn dafür könnten bei manchen am Ende ganz schön hohe Rechnungen anfallen.

Lotto: Ehe-Aus nach Jackpot-Glück – doch HIER hatte er Erfolg

Adrian Bayford, der 2012 zusammen mit seiner damaligen Frau Gillian den gigantischen EuroMillions-Jackpot von 148 Millionen Pfund (rund 175 Mio. Euro) knackte, hatte wohl mehr als nur Glück im Spiel, als in der Liebe. So kam es, nach dem Lotto-Gewinn 2013, zur Trennung von Gillian und zur Aufteilung des Mega-Gewinns – doch das war nur der Anfang eines wilden Lebenswandels für den Ex-Postboten.

In den Jahren nach der Trennung hatte Adrian nicht nur mehrere Beziehungen, sondern auch eine kurze Verlobung mit Sam Burbidge, ehe er 2017 mit der Kellnerin Lisa Kemp anband. Heute ist er wieder mit seiner alten Freundin Tracey Biles zusammen, und ein gemeinsames Ehegelübde scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

+++ Horoskop sagt Geldregen voraus – diese Sternzeichen sollten schnell Lotto spielen +++

Doch bei all den romantischen Wendungen blieb Adrian Bayford immer ein Gewinner – und zwar im Business! Der Ex-Postbote aus Cambridgeshire hat sich mittlerweile ein ganz besonderes Standbein aufgebaut: extravagant inszenierte Büropartys auf seinem weitläufigen Anwesen.

Und diese sind weit entfernt von gewöhnlichen Feierlichkeiten. Bayford hat auf seinem Grundstück ein beeindruckendes „New York City“-Festzelt aufgestellt, in dem bis zu 1.500 Gäste pro Nacht in die schillernde Welt der Metropole eintauchen können.

Höchste Lotto-Gewinne aus dem Eurojackpot in Deutschland:

Platz 1: 120 Mio. Euro (November 2022, Juni 2023, Dezember 2024)

Platz 2: 117. Mio. Euro (August 2023)

Platz 3: 110. Mio. Euro (Mai 2022)

Platz 4: 107. Mio. Euro (Jan 2023)

Die Tickets für das Event „Lost in New York“ kosten laut „The Sun“ 110 Pfund pro Person – ein stolzer Preis, der dafür aber auch einiges bietet: ein köstliches Drei-Gänge-Menü, Live-Musik und eine Disco im Stil des legendären Studio 54. So erleben die Gäste die Atmosphäre von New York City – ganz ohne teures Flugticket! Und nach dem Dinner geht’s erst richtig los: Die After-Party im Disco-Stil sorgt dafür, dass der Dancefloor bis in die Morgenstunden bebt.

Lotto-Gewinner plant zahlreiche Events

Doch das ist nicht alles, was Adrian auf Lager hat. Neben den glitzernden New-York-Events hat er auch Weihnachtsbäume direkt aus seinem eigenen Garten verkauft, ein Airbnb und einen Weinberg auf seinem Anwesen eingerichtet und sogar Heavy-Metal-Festivals organisiert. Jetzt setzt er alles auf exklusive Partys für ein gehobenes Publikum.

Ob als kreativer Unternehmer oder im Privatleben – Adrian Bayford bleibt ein echtes Überraschungspaket. Klar ist nur: Bei dem Lotto-Gewinner wird es wohl nie langweilig!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.