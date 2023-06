„Das perfekte Dinner“ in Mönchengladbach: Kandidat geigt Konkurrentin die Meinung

Finaltag in Mönchengladbach. Am Freitag wird sich entscheiden, wer „Das perfekte Dinner“ gekocht hat und somit den Titel, sowie 3000 Euro mit nach Hause nehmen kann. Am letzten Abend bekocht YouTuber Stephan seine Gäste. Doch es gibt eine kurzfristige Planänderung in Sachen Menü.

Denn „Das perfekte Dinner“ von Stephan wird komplett vegan sein. Das sieht man in der Vox-Sendung auch nicht alle Tage. Doch für das Finale tischt der Kandidat aus Mönchengladbach ordentlich auf. Bevor die Gäste jedoch eintrudeln, kommt es zwischen zwei Kandidaten zu einer unangenehmen Konfrontation.

„Das perfekte Dinner“: Marcel findet deutliche Worte

Die Runde hat sich die im Laufe der Woche sehr gut verstanden. Kein Wunder also, dass die Kandidaten mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den finalen Abend starten. Doch bevor sie von Stephan bekocht werden, kommt es zwischen zwei seiner Gäste zu einer Aussprache, mit der keiner gerechnet hat.

Die Rede ist von Martina und Marcel, die in einem Interview zusammensitzen und das Menü gemeinsam betrachten. Plötzlich rückt das jedoch in den Hintergrund, denn der Kandidat von Dienstag geigt seiner Mitstreiterin erstmal ordentlich die Meinung.

Kandidatin nach Kritik baff

Der Grund für Marcels Mitteilungsbedarf ist Martinas Abend am Donnerstag. Seiner Meinung nach, war die Gastgeberin zu streng und bestimmend ihren Gästen gegenüber. Also nutzt er prompt die Chance und teilt seine Ansichten mit ihr. „Wie sollte ich das hinter der Kamera sagen? Wir sehen die Folge nachher eh alle. Und dann möchte ich es dir so sagen, wie ich es empfinde.“

Martina scheint mit dieser Kritik jedoch gar nicht gerechnet zu haben. Doch ihr Reaktion könnte besser nicht sein: „„Also, das nehme ich mir zu Herzen und das nehme ich auf alle Fälle von dem Abend mit.“

Wird diese Kritik auch von den anderen geteilt? Und bedeutet das etwa das Aus für Martina? Wer sich den Sieg in Mönchengladbach letztendlich sichern kann, siehst du am Freitagabend (16. Juni) ab 19 Uhr bei Vox.

Mehr News haben wir hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte gibt es auf der Internetseite des Senders.