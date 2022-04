„Das perfekte Dinner“: Kandidatin kocht am Montag – im Netz zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite

Klar, normalerweise steht mehr das Kochen als das Privatleben bei „Das perfekte Dinner“ im Vordergrund. Doch spannend ist es natürlich schon, was die Kandidatinnen und Kandidaten der Vox-Kochshow in ihrer Freizeit so treiben.

In der wegen Ostern verkürzten „Das perfekte Dinner“-Woche in Siegen wollte sich unter anderem die 33-jährige Lisa die Dinner-Krone aufsetzen. Und bei der Referentin für Pflege und Hygiene war nicht nur der Blick in die Küche spannend.

„Das perfekte Dinner“: Lisa lässt im Netz die Hüften kreisen

Lisa ist nämlich auch eine Art Influencerin. Und bei den Videos und Fotos, die die 33-Jährige bei Instagram teilt, dürfte dem ein oder anderen Zuschauer ganz warm werden.

Lisas Menü beim perfekten Dinner in Siegen:

Vorspeise: Lachs im Körbchen / Salat / Dill

Hauptspeise: Hähnchen ummantelt / Pilze / Kroketten / Brokkoli

Nachspeise: Pancake am Stiel auf einem Schoko-Früchtetraum

Die Rezepte gibt es mit allen Details bei vox.de

So hat Lisa in der jüngsten Vergangenheit einiges an Gewicht verloren. Und das zeigt sie ihren Followerinnen und Followern gerne. Wie sie das geschafft hat? „Ich mache HulaHoop und das mache ich total gerne, habe da richtig Spaß dran und weil ich ja ein absoluter Schlagerfan bin, mache ich das am liebsten bei Schlager“, erklärt die 33-Jährige.

„Das perfekte Dinner“: Was sagen Lisas Konkurrenten?

Nun gut. Kommen wir doch mal zurück zum Kochen. Wer jetzt aber dachte, dass das Menü ganz gesund werden sollte, der irrte sich. So gab es unter anderem frittiertes Hähnchen und Pancake am Stiel. Wirklich begeistert wirkten die Mitstreiter Olli, Petra und Meik jedoch nicht. Und so gab es lediglich 21 von 30 möglichen Punkten. Das ist ausbaufähig, aber es folgen ja auch noch drei Dinner.

