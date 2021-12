„Das perfekte Dinner“-Hobbykoch lüftet Geheimnis: Vox-Kandidatin ist baff – „Echt jetzt?“

An Tag zwei bei „Das perfekte Dinner“ in Regensburg wird es vegetarisch bei Gastgeberin Annemarie. Die Hobbyköchin will mit fleischlosen Speisen bei ihren Gästen punkten.

Kaum sind die Vorbereitungen geschafft, stehen die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten auch schon hungrig vor der Tür. Am Tisch sorgt dann aber nicht Annemaries Essen, sondern eine Geschichte aus der Vergangenheit von Kandidat Benjamin für Aufsehen.

Gastgeberin Anne will bei „Das perfekte Dinner“ punkten. Foto: RTL / ITV Studios

„Das perfekte Dinner“-Kandidat lässt „Wer wird Millionär“-Bombe platzen

Mit einem Kartenspiel und einigen Fragen rund um Annemarie sollen die „Das perfekte Dinner“-Gäste bei Laune gehalten werden.

Das ist Annemaries Menü:

Vorspeise: Brot, Artischocken, Kichererbsen, Tomaten, Austernpilze

Hauptspeise: Polnisch gefüllte Kartoffeln, Kraut, Pilze & Co.

Nachspeise: Käse, Kürbis, Brombeeren, Schokolade

Um nicht auf die Lösungskarten zurückgreifen zu müssen, hätte sich Kandidatin Stephanie Antwortmöglichkeiten im „Wer wird Millionär“-Format gewünscht. Einer, der bereits Erfahrung mit der Rate-Show von Günther Jauch hat, ist Benjamin.

„Das perfekte Dinner“: Hobbykoch war schon bei Günther Jauch zu Gast

Wie sich herausstellt, war der „Das perfekte Dinner“-Kandidat in der Vergangenheit bereits zu Gast in der RTL-Sendung und spielte im TV um die Million.

Benjamin war schon vor „Das perfekte Dinner“ im TV zu sehen. Foto: RTL / ITV Studios

„Jetzt können wir das Geheimnis ja lüften.“, verrät der Hobbykoch. Die anderen Teilnehmer hatten ihn zuvor schon auf Instagram genauer unter die Lupe genommen. Nur Annemarie wusste bislang nichts und ist baff, als sie davon hört und fragt: „Echt jetzt?“.

Nach „Wer wird Millionär“ – Hobbykoch nimmt an Vox-Show teil

Auf die Frage „Hast du die Million geknackt?“, kann Benjamin allerdings nur so antworten: „Ne, ne, ne. 32.000 habe ich damals gewonnen“. Wenn das mal kein Einreiz für Annemarie ist, „Das perfekte Dinner“ für ihre Gäste zu zaubern und damit als Gewinnerin aus der Show hervorzugehen.

Ob sie mit ihrem Menü punkten kann, zeigt sich am Dienstagabend um 19 Uhr auf Vox.

