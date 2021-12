Wer wird Millionär: Günther Jauch plaudert es aus – diesen Fußballer wollte Cathy Hummels eigentlich daten

Bei „Wer wird Millionär“ stellen die Kandidaten ihr Wissen unter Beweis. Um eine Million Euro zu gewinnen, müssen sie nicht nur die Fragen richtig beantworten, sondern auch Günther Jauch korrekt lesen.

Der Moderator gibt nämlich so manche Hilfestellung. Wenn ihm der Sinn danach steht, plaudert Günther Jauch aber auch mal über Stars und Sternchen aus dem Nähkästchen. So auch in der aktuellen Folge als er verriet, auf wen es Cathy Hummels eigentlich abgesehen hatte.

Wer wird Millionär: Günther Jauch verrät Promi-Geheimnis

Bei „Wer wird Millionär“ konnte sich Kandidatin Silvia einen Platz auf dem Ratestuhl sichern. Solide manövrierte sie sich durch den Fragen-Dschungel, nur gelegentlich brauchte sie Joker-Unterstützung.

„Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch ist immer wieder für eine Überraschung gut. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

So auch bei einer „Spielerfrauen“-Frage. Hier zog Silvia das Publikum zu Rate. Die Zuschauer verhalfen ihr zur richtigen Antwort. Günther Jauch, der eigentlich für seine Diskretion bekannt ist, fühlte sich im Anschluss durch das Thema dazu inspiriert, über Cathy Hummels aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Cathy Hummels wurde 2007 zur „Miss FC Bayern München“ gekürt – und wollte eigentlich Philipp Lahm daten

Die Moderatorin habe einst die Geschichte erzählt, dass sie ursprünglich für Philipp Lahm geschwärmt habe, verrät Günther Jauch. „Da der sich jedoch nicht so interessierte“, sei sie dann eben die Ehefrau von Mats Hummels geworden. Ein Staatsgeheimnis war das bis dato jedoch nicht, denn Cathy Hummels schwärmte einst öffentlich von Lahm und zwar im April 2007.

Damals wurde sie als Cathy Fischer zur „Miss FC Bayern München“ gekürt. „Hi, ich bin die Cathy, ich komme aus Unterschleißheim“, hatte sie sich im zarten Alter von 19 Jahren in einem Video auf dem Youtube-Kanal des FC Bayern München vorgestellt. „Ich mache gerne Sport. Kickboxen, Fitness, Laufen, Tennis spielen, Snowboarden, Ski fahren – eigentlich alles“, so Cathy weiter. Dann folgte die Philipp Lahm-Enthüllung: „Ich hoffe, dass ich später vielleicht den Philipp Lahm noch treffen werde.“

------------------------

Das ist Günther Jauch:

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren

er ist Fernsehmoderator, Entertainer, Journalist und Produzent

er begann seine Karriere beim Hörfunk

im Alter von 29 Jahren wechselte er zum Fernsehen

zunächst war er als Reporter, dann als Moderator tätig

seit 1999 moderiert er „Wer wird Millionär“ bei RTL

------------------------

Dass sie am Ende mit Mats Hummels anbändelte überrascht nicht, denn ihr Herz schlug eben für Fußball. „Seit vielleicht drei, vier Jahren. Mein Papa ist auch ein großer Fußballfan, da schwappt das natürlich auf einen über und da ist man halt mehr dabei als andere, weil man es von zu Hause mitbekommt“, verriet sie 2007.

„Wer wird Millionär“: Kandidatin Silvia „schwärmt“ für die Sendung und Günther Jauch

Kandidatin Silvia wiederum schwärmt eher für Wissenssendungen als für Fußball. Was für ein großer „Wer wird Millionär“-Fan Silvia ist, enthüllt die Kandidatin mit einer Anekdote über ihren Junggesellinnenabschied, der schon einige Jahre zurückliege. Dieser habe unter dem Motto „Wer wird Bräutigam“ stattgefunden, erklärt sie.

Ihre beste Freundin habe für alle passende T-Shirts gedruckt und sich verschiedene Spiele überlegt. So habe Silvia beispielsweise die Handynummer eines fremden Mannes ergattern müssen – als Telefonjoker sozusagen. „Das geht wenn Frauen Männer fragen ganz allgemein einfacher als umgekehrt, im übrigen“, weiß Günther Jauch.

Silvias Zeit auf dem Kandidaten-Stuhl endet, als sie nicht raten möchte, welche Comic Figur 75 Jahre alt ist – Fred Feuerstein, Lucky Luke, Homer Simpsons oder Asterix. Am Ende begnügt sie sich mit 32.000 Euro.

-----------------------------

-----------------------------

Wie sich die übrigen Kandidaten schlagen, erfährst du live auf RTL oder im Anschluss im Stream bei TVNow alias RTL+.

