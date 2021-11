„Das perfekte Dinner“: Stress bei Vox-Kandidatin – DAS lässt sie fast verzweifeln

Es ist Finaltag bei „Das perfekte Dinner“ in München – diesmal geht es zu Gastgeberin Manuela. Die hat sich einiges vorgenommen, um am Freitag nochmal ordentlich aufzutischen.

Die Münchnerin plant für die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten etwas ganz besonderes. Sie möchte Zucchiniblütenblätter frittieren und damit den Sieg einfahren. Bei der Zubereitung geht dann aber einiges gehörig schief.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin Manuela will mit ihren Kochkünsten glänzen, dann kommt es aber zu einem unschönen Problem. Foto: RTL / ITV Studios

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin kämpft in Vox-Show mit der Friteuse

Eigentlich schwimmt „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Manuela nach ihrer Vorspeise auf dem Erfolgskurs, doch dann wird ihr ausgerechnet das besondere Hauptgericht zum Verhängnis.

Das ist Manuelas „Das perfekte Dinner“-Menü:

Vorspeise: Rote Bete / Blumenkohl / Scampi

Hauptspeise: Gefüllte Zucchiniblüte / Tomaten

Nachspeise: Schokolade / Sauerkirschen / Pistazien

Manuela will gefüllte Zucchiniblüten frittieren. Doch dann die Überraschung: „Die Biester wollen nicht so, wie ich das will“, entfährt es der Hobbyköchin. Das Problem: Die Blüten kleben am Friteusenkorb fest und lassen sich nicht mehr davon lösen.

Manuela lädt bei „Das perfekte Dinner“ zum Finaltag ein. Foto: RTL / ITV Studios

„Das perfekte Dinner“: Vox-Kandidatin muss ihren Plan in der Show ändern

Nachdem sie zögerlich mit einer Zange versucht hat die floralen Teile vom Korb zu ziehen, wird Manuela handgreiflich und packt beherzt zu. Aber auch festes Ziehen hilft nicht.

Der Münchnerin bleibt nichts anderes übrig, als ihren Plan zu ändern und die Blüten lose in das heiße Fett zu legen. Als wäre das nicht schon stressig genug, kommt dann auch noch „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer Dennis dazu.

Er will Manuela über die Schulter gucken und könnte vermutlich zu keinem unpassenderen Moment auftauchen. Die Hobbyköchin kämpft noch mit den Blüten und ist sichtlich angespannt.

Manuelas Fazit nach ihrer Kocheinheit: „Die werden schon schmecken, aber nicht so, wie ich sie sonst immer mache“. Ob sie damit am Ende bei ihren Gästen trotzdem punkten kann, zeigt sich um 19.00 Uhr auf Vox.

