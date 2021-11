„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidaten stehen vor einem Rätsel, als sie DAS sehen –„Interessant“

Bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox müssen die Kandidaten ihren Mitstreitern möglichst einen absoluten Gaumenschmaus auf die Teller zaubern. In dieser Woche macht die Sendung Halt in München.

An Tag zwei bei „Das perfekte Dinner“ (Vox) in der bayrischen Landeshauptstadt ist Lara die Gastgeberin – und die Blondine sorgt noch vor ihrem Dinner für Rätselraten bei ihren Kontrahenten.

Das ist „Das perfekte Dinner“:

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

In fünf Tagen bekochen sich die Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig und bewerten die Kochleistung der Gastgeber mit Punkten von 1 bis 10

Du kannst dir die Folgen auch in der Mediathek bei TVNow ansehen

„Das perfekte Dinner“ (Vox): DAS sorgt für Rätsel bei den Kandidaten

Grund ist ihre Speisekarte. Dort wird nämlich als Dessert „Smoky Eis am Stiel“ angepriesen. „Interessant. Also Eis am Stiel krieg ich noch hin. ‚Smoky‘ mit Raucharoma? Wie krieg ich Raucharoma an den Stiel? Wenn es das überhaupt ist“, wundert sich Kandidat Dennis.

Die anderen Kandidatinnen haben schon eine konkretere Vermutung: Ist es vielleicht Dunkles Schokoladen-Eis am Stiel? Doch nein, das ist es nicht. Lara klärt auf, was es mit „Smoky Eis am Stiel“ auf sich hat.

„Das perfekte Dinner“-Gastgeberin Lara. Foto: RTL / ITV Studios

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Lara hat eine kreative Idee

„‘Smoky‘ steht tatsächlich für was anderes, nicht für das Eis selbst. Es kommt ‚smoky‘ angerichtet. Das Eis selbst habe ich in Förmchen drin. Vanille-Eis mit ein bisschen Zitrone“, erzählt sie.

„Ich habe geplant, dass das Eis auf einen Teller mit Rauch angerichtet wird. Das ist so eine kleine Challenge heute Abend. Ich habe nämlich Trockeneis bestellt. Das wird mit ein bisschen Wasser aufgegossen und dann raucht der ganze Tisch im besten Fall.“

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidatin bringt den Tisch zum qualmen

Und Laras kreatives Vorhaben geht tatsächlich auf! Als sie das Eis ihren Gästen zum Nachtisch serviert, dampft es nur so von den Tellern. Und da sind die Kandidaten baff – allen voran Dennis: „Ganz, ganz stark“, meint er.

Letztendlich gab es für Lara aber trotz der gelungenen Überraschung nur 31 von 40 möglichen Punkten. (cf)