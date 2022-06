„Das perfekte Dinner“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Schneidet das sofort raus“

Das war anstrengend! Bei „Das perfekte Dinner“ ist es wie im echten Leben: Manche bekommen ihren Mund nur zum Essen auf und manchen quatschen ohne Punkt und Komma. Die Münsteraner Kandidatin Jessica gehörte eher zur zweiten Kategorie.

Schon das „Das perfekte Dinner“-Drehteam wurde bei der morgendlichen Ankunft mit einem grellen „Hallöchen“ begrüßt – und in den kommenden knapp 56 Minuten sollte es nicht ruhiger werden.

„Das perfekte Dinner“: Influencerin überfordert Gäste und Zuschauer

Das ging gar so weit, dass Vox-Sprecher Daniel Werner die 33-Jährige harsch unterbrechen musste, um überhaupt einmal zu Wort zu kommen. Doch nicht nur das ging den Zuschauern gehörig auf den Geist. Die Mama von drei Kindern war nicht nur Quasselstrippe, sondern auch noch Influencerin.

„Das perfekte Dinner“ bei Jessica aus Münster:

Vorspeise: Salat mit zweierlei Spieß mit einem Hauch der süßen Birne

Hauptspeise: Filet-Steak mit Kräuterbutter und grünem Pfannenspargel mit Parmesan, dazu warmes Baguette

Nachspeise: Eine Schicht aus Wolken

Und wie man das als Influencerin so macht, nutzte Jessica „Das perfekte Dinner“, um auch im TV zu influencen. Hulahoop-Influencerin sei sie, so Jessica. Na dann. Die Zuschauer jedenfalls waren schon nach der Vorschau dezent genervt von der Selbstdarstellung der 33-Jährigen.

„Das perfekte Dinner“-Zuschauer genervt: „Schneidet das sofort raus“

„Nein, schneidet das sofort raus. Kein Hula“, schrieb beispielsweise ein Zuschauer verzweifelt. Und eine andere Zuschauerin vermutet: „Sich von Anfang an als Chaotin bezeichnen und dann nicht abliefern, weil null kochen können und nur dabei, weil Follower generieren.“

Wenig begeistert waren auch Jessicas Gäste. Das Essen war so lala, nicht einmal das Baguette war selbstgemacht. Bedeutete nur wenig Punkte für die aufgedrehte Influencerin. „Mich hat es wirklich überfordert“, schilderte Konkurrentin Ilka. So war es wenig verwunderlich, dass es am Ende nur 23 von 40 möglichen Punkten gab. Und damit den vorerst letzten Platz.

