„Das perfekte Dinner“: Vox zieht Schlussstrich – Schuld ist der Hass im Netz

Bei „Das perfekte Dinner“ treten auf Vox jede Woche fünf Köche zum Wettbewerb an. Der Kandidat mit dem besten Menü geht als Sieger aus der Sendung und gewinnt 3.000 Euro. Leider rückte in der Vergangenheit bei den Zuschauern offenbar jedoch immer weniger die Leistung am Herd in den Fokus, sondern persönliche Fehlbarkeiten.

Zumindest hat der Sender nun einen drastischen Schritt vorgenommen, um die Kandidaten zu schützen. Dem Hass im Netz soll damit entschieden entgegengewirkt werden.

„Das perfekte Dinner“: Vox schreitet ein

Für gewöhnlich bekommen Zuschauer auf den Social-Media-Kanälen von Vox immer schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Folge oder Highlight-Ausschnitte. Follower haben sich unter den Beiträgen jedoch offenbar vermehrt negativ über die Kandidaten ausgelassen. Der Sender hat nun Konsequenzen gezogen. „Wir schließen für diese Woche die Kommentarfunktion“, verkündet Vox auf Instagram.

Direkt dahinter die ausführliche Erklärung: „Bitte vergesst nicht: Im Fokus unseres Formats stehen echte Menschen mit echten Gefühlen und wir sehen uns in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Menschen nicht durch unangebrachte Kommentare verletzt werden, die leider sehr weit von sachlicher und konstruktiver Kritik entfernt sind.“

DAS erwartet Zuschauer diese Woche

In dieser Woche werden in Münster die Kochlöffel geschwungen. Als Erstes war Lisa an der Reihe, sie servierte ihren Gästen „typisch deutsche Hausmannskost“. Edip verwöhnte seine Gäste am Dienstag unter anderem mit einem edlen Wagyu-Steak. Damit führt er mit 33 Punkten bislang das Rennen an. Am Mittwoch will Sina jedoch an dem 40-Jährigen vorbeiziehen. Das Menü der Lehrerin in Elternzeit steht unter dem Motto „Pute“.

„Das perfekte Dinner“ läuft von Montag bis Freitag um 19 Uhr auf Vox. Vorab können Zuschauer die Folgen auch auf RTL+ sehen.