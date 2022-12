„Das perfekte Dinner“ in NRW: Anblick lässt Gäste staunen – „Wie viele Leute wohnen denn hier?“

Es ist Halbzeit in Aachen. Am Mittwoch (14. Dezember) versucht Kandidat Lucca „Das perfekte Dinner“ für seine Gäste zuzubereiten. Nachdem diese herzlich wenig von der minimalistischen Karte ableiten konnten, sind sie mehr als gespannt auf den Abend bei dem 27-Jährigen.

Doch erstmal zeigt Lucca dem Kamerateam seine Wohnung, in der er mit seiner Freundin lebt. Schon beim Betreten seines zu Hauses wird schnell ersichtlich, welche Leidenschaft der „Das perfekte Dinner“-Kandidat hat.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat Lucca sammelt Sneaker

Im Flur hat er seinen ganz privaten Schuhladen. Rund 50 bis 60 Schuhpaare schmücken das deckenhohe Regal und sogar der Vox-Sprecher staunt: „Mensch, das sieht hier aus wie im Sneakershop!“ Und auch auf dem Weg in die Küche begegnet man weiteren Exemplaren, die auf einem Regal an der Wand drapiert sind.

Inspiriert wurde Lucca von seinem Bruder, der ihn mit der Leidenschaft für Schuhe angesteckt hat. So kommt es, dass der Aachener tagelang vor Läden hockt und auf einen Schuh hofft oder sich im Internet auf den verschiedensten Portalen anmeldet, um das neuste Paar zu ergattern. Den Gästen wird das spätestens beim Überschreiten der Türschwelle auffallen.

„Das perfekte Dinner“: Gäste stauen beim Anblick des Schuhregals

Als die Gäste von Lucca reinkommen, können sie gar nicht anders, als die Auswahl an Schuhen zu bewundern. Hannes brennt dabei direkt eine Frage auf der Seele: „Wie viele Tage brauchst du denn, um alle Paare hintereinander zu tragen?“. Darauf antwortet er: „Joa, also ich kann schon so zwei Monate ohne dasselbe Paar auskommen.“

Im Interview sind die Sneaker dann immer noch Thema bei den Kandidaten. So wundert sich Christian: „Ich habe auch gedacht, als ich reingekommen bin, ‚Wie viele Leute wohnen denn hier?‘. Hätte er nicht vorher gesagt, dass nur zwei Leute hier wohnen – bei den ganzen Schuhen hätte man eine ganze Fußballmannschaft erwarten können. Aber cool, beeindruckend auf jeden Fall.“

Ob die Gäste genauso beeindruckt von seinem Menü, wie von seinen Schuhen sind, siehst du am Mittwoch um 19.00 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.