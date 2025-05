Mallorca: Partynacht am Ballermann eskaliert komplett – „Hat er nicht gemacht“

Am Ballermann auf der Urlaubs-Insel Mallorca ist bekanntlich alles möglich. Doch was sich jetzt im legendären Megapark abspielte, toppt sogar die wildesten Malle-Märchen! Denn das dazugehörige TikTok-Video sorgt aktuell für ordentlich Trubel im Netz – und bringt gleichzeitig Ekel, Faszination und schiere Fassungslosigkeit mit sich.

In dem TikTok-Video zu sehen, ist ein junger Urlauber, der plötzlich seinen weißen Turnschuh in die Höhe hebt. Doch nicht, um ihn vielleicht auszuziehen oder zu präsentieren, sondern um ihn in aller Seelenruhe mit Alkohol zu befüllen. Was dann passiert, lässt selbst trinkfeste Zuschauer erschaudern: Er setzt an – und trinkt. Und zwar bis zum letzten Tropfen.

Mallorca: Megapark-Besucher schockt mit Schuh-Aktion

Was im ersten Moment wie ein schlechter Scherz wirkt, ist in Wahrheit bittere – oder besser: bittersüße – Realität. Denn statt aus dem gewohnten Krug, Glas oder Plastikbecher zu trinken, machte der kreative Partytourist kurzerhand seinen Sneaker zum Gefäß seiner Wahl.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Während andere Gäste im Megapark entsetzt die Augen aufreißen und sich die Hand vor den Mund halten, feuern anderen den Trinkbegeisterten an, den Schuh-Drink komplett zu leeren. Die Begleitung des Megapark-Besuchers hält ihr Smartphone drauf – und beschert der Welt einen Clip, der innerhalb kürzester Zeit auf TikTok viral geht.

Doch nicht nur vor Ort schlug der „Schuh-Schluck“ hohe Wellen – auch im Netz entbrannte eine hitzige Diskussion: Ist das noch feierfreudiger Wahnsinn – oder einfach nur widerlich? Ein TikTok-Nutzer bringt die kollektive Ratlosigkeit auf den Punkt: „Malle ist so anders – Hilfe.“ Ein anderer Zuschauer schreibt: „Nein, DAS hat er nicht gemacht.“ Oder auch: „Ich bin beeindruckt und angewidert zugleich.“

Und auch Ballermann-Star Micha Schue äußert sich höchstpersönlich zu dem Video, das mit seinem aktuellen Hit „Sternhagelvoll“ hinterlegt wurde: „WTF sternhagelvoll Moment des Jahres – und das jetzt schon beim Opening!“ Auf die Anfrage, ob diese Szene nicht perfekt für ein entsprechendes Musikvideo sei, antwortete der Mallorca-Musiker jedoch nicht mehr.

Was bleibt, ist ein Video, das es wohl in so manche Best-of-Compilation der Ballermann-Absurditäten schaffen dürfte. Und ein Moment, der zeigt: Wenn auf Mallorca gefeiert wird, dann ohne Limits – selbst wenn dafür ein Sportschuh zum Glas wird.