Chefs wissen nicht mehr weiter: Generation Z braucht dringend Nachhilfe fürs Büro

In der San Francisco Bay Area setzen Arbeitgeber zunehmend auf Knigge-Experten, um Mitarbeitern der Generation Z in grundlegenden Umgangsformen zu schulen. Wie die Trainerin Rosalinda Randall dem „San Francisco Standard“ erklärt, seien die Anfragen für diese Schulungen in den letzten zwei Monaten um 50 Prozent gestiegen.

Vor allem Technologieunternehmen, Weingüter und Country Clubs bitten um Hilfe. Der Grund ist laut Randall immer ähnlich: „Die Mitarbeiter der Gen Z behandeln das Büro wie eine Erweiterung ihres Zuhauses.“

Teure Workshops: Büro-Knigge für junge Kollegen

Ein Manager schilderte ein Beispiel. Ein neuer Gen-Z-Mitarbeiter ließ Essensverpackungen auf dem gemeinsamen Tisch liegen, weil er dachte, die Hausmeister würden das für ihn erledigen. Der Vorgesetzte fühlte sich unsicher, da er nicht wie ein Elternteil klingen wollte.

Randalls Workshops kosten bis zu 2.500 Dollar für 90 Minuten. Sie vermittelt Generation-Z-Angestellten zum Beispiel, wie wichtig Blickkontakt ist. Ebenfalls lehrt sie, wie man den Vorgesetzten höflich um etwas bittet, statt Forderungen zu stellen.

Solche Trainings bieten Unternehmen praktische Ansätze, um Kulturkonflikte zu entschärfen und Zusammenarbeit zwischen den Generationen im Arbeitsalltag zu verbessern.

Generation Z hat andere Karriere-Vorstellungen

Die Generation Z stellt jedoch nicht nur die traditionelle Büro-Etikette infrage, sondern auch die klassischen Karrieremodelle. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für das Konzept der Mikro-Rente. Damit sind längere berufliche Auszeiten gemeint, die sie für persönliche Entwicklung und bessere mentale Gesundheit nutzen.

Diese neue Lebenshaltung zeigt, wie die Generation Z Arbeitszeit und Freizeit anders priorisiert. Traditionelle Karrierepläne rücken für viele in den Hintergrund. Stattdessen suchen sie nach mehr Flexibilität und Ausgleich im Leben. Dies fordert Unternehmen erneut heraus, ihre Arbeitsmodelle zu überdenken. Der Wunsch der Gen Z nach individuellen Laufbahnen und mehr Wohlbefinden steht exemplarisch für den Wandel in der modernen Arbeitskultur.

