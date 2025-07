Generation Z in Europa: Der Glaube an die Demokratie schwindet bedenklich

Eine YouGov-Befragung für die Studie „Junges Europa 2025“ der Tui-Stiftung untersuchte die Einstellungen der Generation Z in Europa zu Demokratie, Politik und wichtigen gesellschaftlichen Themen. Laut der repräsentativen Umfrage bevorzugen nur noch 57 Prozent der befragten jungen Menschen in Europa die Demokratie uneingeschränkt gegenüber anderen Staatsformen.

In Deutschland zeigt sich die Generation Z dagegen demokratiefreundlicher. Hier ordnen 71 Prozent Demokratie an erster Stelle ein. In Polen, dem Schlusslicht der Befragung, beträgt der Anteil nur 48 Prozent. Gleichzeitig sehen jedoch 61 Prozent der Generation Z in Deutschland die Demokratie als gefährdet an. In Europa beträgt dieser Anteil im Durchschnitt 48 Prozent.

Politisch zeigt die Generation Z unterschiedliche Tendenzen. In Deutschland, Frankreich und Italien steigt der Anteil der jungen Menschen, die sich links der Mitte einordnen. In Deutschland liegt dieser Anteil in der aktuellen Umfrage bei 43 Prozent, nachdem er 2021 noch 32 Prozent betragen hatte. Europaweite beschreiben sich 19 Prozent als eher rechts der Mitte, das ist ein Anstieg von 5 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021.

Ein weiteres Ergebnis betrifft die Dienstpflichtdebatte in Deutschland. Eine Mehrheit von 55 Prozent der Gen Z lehnt eine allgemeine Dienstpflicht ab. Nur 38 Prozent befürworten sie. Vor zwei Jahren lag die Unterstützung mit 42 Prozent noch höher. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird in Deutschland wieder über eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht diskutiert. Dennoch steht die Generation Z dem offensichtlich kritisch gegenüber.

Generation Z: Junge Briten wollen zurück in die EU

Die Umfrage beleuchtet auch die Einstellung zur EU. 80 Prozent der Generation Z in Deutschland finden es gut, dass das Land Teil der Gemeinschaft ist ­– ein höherer Unterstützungsgrad als in anderen Ländern Europas. In Großbritannien, das 2021 aus der EU ausgetreten ist, wünscht sich allerdings die Mehrheit der Generation Z einen erneuten EU-Beitritt. 73 Prozent der jungen Briten befürworten eine Rückkehr ihres Landes in die EU.

Laut der Studie bleibt Migration und Asyl das wichtigste politische Problem für 45 Prozent der jungen Deutschen. Umwelt- und Klimaschutz sowie Außenpolitik und Verteidigung folgen mit jeweils 39 Prozent.

Die Tui-Stiftung hat die Umfrage zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt. Sie befragten zwischen April und Mai 6.703 junge Menschen der Generation Z in mehreren europäischen Ländern. In Deutschland nahmen 1.013 Befragte teil.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.