„Das perfekte Dinner“-Gastgeber zeigt seine Wohnung – VOX-Sprecher ist erstaunt: „Zauberküche“

„Das perfekte Dinner“ macht in dieser Woche Halt in Oldenburg. Max darf dabei den Anfang machen und ist Gastgeber Nummer eins. Und der rührt gleich mal zu Beginn mit einer ganz besonderen Geschichte…

Bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox geht es – logischerweise – ums Kochen. Wer zaubert seinen Mitstreitern das bessere Menü? Wer hat die leckersten Rezepte auf Lager? Und wie sieht es aus mit der Tischdeko? Alles Faktoren, die in die Bewertung mit einfließen.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber Max rührt mit DIESER Geschichte

Doch bei „Das perfekte Dinner“ geht es nicht ausschließlich um das Essen. Die Kandidaten lassen das Vox-Team und ihnen bis dato fremde Menschen in ihre Wohnung hinein – und geben auch das ein oder andere Mal sehr private Dinge von sich preis. So auch Max.

„Das perfekte Dinner“-Gastgeber Max verbindet eine rührende Geschichte mit seiner Küche. Foto: RTL / ITV Studios

Seine Küche hat eine ganz besondere Geschichte. Als Max den Vox-Sprecher durch seine Wohnung führt, erzählt er ihm davon.

„Das perfekte Dinner“: Die Küche von Max hat eine interessante Hintergrund-Story

„Nicht grade eine Turnhalle“, befindet der Vox-Sprecher, als sie schließlich die Küche betreten und spielt damit auf die etwas kleine Größe an.

Rezept-Tipp aus „Das perfekte Dinner“ – Paprika Sformato mit Artischockenherzen und Parmesanschaum (für 5 Personen):

Eier 5Stk. Ricotta 250g Parmesan 500g Zwiebel 1Stk. Brühepulver 1TL Paprika 3Stk. Schalotte 1Stk. Artischockenherzen in Öl 12Stk. Sahne 250g

Paprika vierteln, bei 180 Grad Oberhitze in den vorgeheizten Backofen, bis die Haut dunkel wird, häuten, pürieren, mit Salz würzen.

Eier trennen, Eigelb mit der Paprikamasse und Ricotta vermengen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Brühe würzen. Eiweiß steif schlagen, unter die Ei- Paprikamasse unterheben. Für 20-25 Minuten bei 160 Grad Umluft in den vorgeheizten Ofen.

Gemüse Bouillon mit Sahne aufkochen. Den Parmesan zugeben und unter häufigem Rühren schmelzen. Parmesansoße mixen und in den Stickstoff Sahnespender füllen.

Artischocken abtropfen lassen, in Hälften schneiden und kurz anbraten. Das Sformato vorsichtig aus der Form lösen, die Artischocken dazu legen und mit der Espuma Flasche die Parmesansauce darüber geben. (Quelle: vox.de)

„Klein, aber fein. Wir haben hier die alte Küche von Oma“, erzählt Max. „So Oma-Küchen sind ja oft richtige Zauberstuben“, ist sich der Vox-Sprecher sicher. „Zauberküche. Genau und hier werden wir heute auch was schönes zaubern“, betont Max.

V.l.: Frank, Silke, Gastgeber Max, Faye und Christian Foto: RTL / ITV Studios

„Das perfekte Dinner“: Max kocht in der Küche seiner verstorbenen Oma

Dem Vox-Sprecher springt direkt der Vintage-Style der Küche ins Auge. Dazu erklärt Max: „Die Oma ist schon was älter und das Lustige dabei: Oma hätte heute Geburtstag. Das ist das schöne. Heute an diesem Tag. Sie ist leider nicht mehr am Leben. Aber heute können wir in ihrer Küche schön was kochen.“

Wie rührend! Die Oma von Max würde sich über diese Worte sicherlich freuen. Am Ende holt Max mit seinem Menü immerhin 30 von 40 möglichen Punkten.

Kürzlich musste bei „Das perfekte Dinner“ sogar das Vox-Team eingreifen. Was da los war, liest du hier. (cf)