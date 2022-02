„Das perfekte Dinner“: Strafe für Kandidatin – weil ihr vor Vox-Team DIESER Fehler unterläuft

„Das perfekte Dinner“ in der Oberpfalz lässt am Mittwochabend (2. Februar) Bayern mit dem Spreewald verschmelzen. Diesmal kocht Franziska K. Die Hobbyköchin will ihre Gäste auf eine kulinarische Reise mitnehmen und ihnen die Liebesgeschichte mit ihrem Mann näher bringen.

Bevor Franziska K. aber mit den Vorbereitungen für ihren „Das perfekte Dinner“-Abend starten kann, sorgt Konkurrentin Viktoria für einen Patzer, der nicht ungestraft bleiben soll.

„Das perfekte Dinner“-Team hat klare Regel am Set

Damit bei dem Dreh von „Das perfekte Dinner“ alles glatt läuft, gibt es am Set wie bei jeder Produktion feste Regeln. Eine davon ist ganz klar: Handy aus.

Denn nicht nur im Kino stört das Klingeln eines Smartphones. Sondern auch beim Filmen.

---------------------------------------------

Das ist das Menü von Franziska K.

Vorspeise: „Verschmelzung der Sinne in Ko Tao“ - Mogntratzerl aus dem heimischen Garten mit asiatischer Note

Hauptspeise: "Das Beste aus dem Oberpfälzer Wald" - Das Prachttier und der Herrenpilz gesellen sich zur Naschbirne

Nachspeise: "Auf den kalten Armen der Spree bis zu den Alpen" - Leinölparfait und der König der Mehlspeisen auf Beerenspiegel

---------------------------------------------

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin passiert bei Dreh blöder Patzer

Blöd nur, dass bei der Menü-Besprechung plötzlich ein Handy angeht. Es ist zwar nur der Ton einer eingehenden Nachricht, aber auch der bleibt nicht unentdeckt. „Handy“, kommentiert der Vox-Sprecher.

Viktoria wird ihr Patzer im gleichen Moment bewusst und sie sagt kleinlaut: „Ja, ich bringe den Kasten freiwillig mit“.

+++„Das perfekte Dinner“: Regelverstoß beim Influencer-Special! DAS ist nicht erlaubt+++

„Das perfekte Dinner“: Hobbyköchin ist sich Strafe nach Set-Patzer bewusst

Die Produktion hat zu Beginn der Woche also gleich mal knallharte Regeln aufgestellt. Wer patzt, bezahlt. Der Vox-Sprecher erklärt: „Das ist der Deal, wenn das Handy klingelt“.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin Viktoria (r.) muss für ihren Patzer zahlen. Foto: RTL / ITV Studios

Viktoria nimmt die Strafe gelassen und offenbart gleich mal, wem sie ihren Regelverstoß verdankt. „Und wer ist es? Meine Mutter“, witzelt sie. Na dann kann es ja endlich weiter gehen.

---------------------------------------------

Mehr zu „Das perfekte Dinner“:

---------------------------------------------

Immerhin steht Franziska K. mit einer Hand voller ausgefallener Rezepte in den Startlöchern. Ob sie ihre Gäste mit Leinölparfait und Co. überzeugen kann, zeigt sich um 19.00 Uhr bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox.

Es ist nicht der erste Zwischenfall in der Vox-Show in dieser Woche. Am Montag sorgte Hobbyköchin Franziska für Aufsehen, als sie ganz plötzlich wortlos den Tisch verließ. Hier erfährst du mehr dazu.