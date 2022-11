„Das perfekte Dinner“ in Münster: Koch sorgt für Gänsehautmoment am Tisch! „Schon sehr traurig“

Gestern noch als Gast am Tisch muss Rainer jetzt bei „Das perfekte Dinner“ in Münster selber ran. Der Wander-Fan hat sich als Motto „Westfalen trifft Schottland“ ausgesucht und will seine Gäste mit einigen Besonderheiten verwöhnen. Geht es um das Thema Gastgeber-Dasein, ist sich die Konkurrenz bereits einig, dass Rainer die volle Punktzahl verdient hat.

Sein größtes Sorgenkind bei seinem Menü ist „die alte Sheila“. Ein Stück Rind, das ganz besonders viel Geduld beansprucht, am Ende dann aber leider trotz großer Ankündigung nur bedingt überzeugen kann. Nicht weniger geschichtsträchtig ist die Idee hinter seinem Sticky Toffee Pudding. Auf der Karte wird der mit dem Hinweis „in Memorial Daniel“ ausgeschrieben. Was es damit auf sich hat, verrät Rainer erst am Tisch und sorgt damit gleich mal für Gänsehaut-Stimmung bei seinen Gästen.

„Das perfekte Dinner“-Koch präsentiert schottische Kalorienbombe

Wirklich gebraucht hätte in der Runde vermutlich keiner mehr einen Nachtisch. Weil Dessert aber bekanntlich anders verdaut wird und demnach wohl niemals zu viel sein kann, tischt Rainer als letzten Gang noch seine schottische Eigenkreation auf.

Über Rezepte reden, damit hat der Hobbykoch kein Problem und weiht die anderen in die Zutatenliste der Kalorienbombe ein. „Geschmacklich fand ich den sehr lecker. Der war wirklich sticky. Der klebte so am Gaumen“, erzählt Christiane im Nachgang.

„Das perfekte Dinner“-Koch sorgt für Gänsehaut-Moment

Der Plombenzieher ist allerdings schnell vergessen, als Rainer von seinem Wanderfreund Daniel erzählt, der vor nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Ihm hat er das Gericht in Gedenken an die gemeinsamen Wanderurlaube und seine Leidenschaft für die klebrigen Nussriegel, die jetzt das Topping von Rainers Gericht bilden, gewidmet.

Das ist Rainers Menü:

Vorspeise: Tatar aus schottischem Räucherlachs mit Orangenfilets auf Pumpernickelerde

Hauptspeise: Whiskybraten von der alten Sheila mit Kartoffel-Pastinaken-Stampf an roten Möhren und Kräuterseitlingen

Nachspeise: Original Sticky Toffee Pudding mit Karamell-Toffee-Soße Himbeer-Cranachan in Memorial Daniel

Kaum hat er über den Tod seines Freundes gesprochen, hält Rainer inne. Der Verlust fällt ihm immer noch sichtlich schwer. Um dem Moment gerecht zu werden, hebt Christiane ihr Glas und lässt auf Daniel anstoßen.

Es ist ein echter Gänsehaut-Moment, über den Katharina später sagt: „Das fand ich sehr bewegend. Das viel mir dann ganz kurz schwer, weiterzuessen. Das fand ich schon sehr traurig.“

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19.00 Uhr auf Vox im TV und online in der Mediathek bei RTL+.