„Das perfekte Dinner“: Blutiger Zwischenfall beim Kochen – Gäste reagieren besorgt

Wer in der Vox-Show „Das perfekte Dinner“ den Kochlöffel schwingen und seine Konkurrenz überzeugen will, sollte sich gut vorbereitet haben. Nicht selten haben die Kandidaten vorab wochenlang ihr Menü geübt und können die Rezepte im Schlaf aufsagen.

Auch „Das perfekte Dinner„-Kandidat Sören aus Magdeburg hat sich einiges vorgenommen und will unter dem Motto „Eine Reise in die Erinnerung“ seine Gäste verwöhnen. Mit seiner Speisekarte hält er die Spannung bis zum Abend aufrecht, denn wirklich entschlüsseln, was hinter „Baumkaffee, Super-Bowl-Abend“ und „Kindheitserinnerungen“ steckt, kann keiner der Geladenen. Erst am Tisch lüftet sich dann das Geheimnis. Aber nicht nur mit seinem Essen sorgt Sören für eine Überraschung, sondern auch mit einem kleinen medizinischen Notfall.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat sorgt für Überraschung

Zur Begrüßung hat sich der Hobbykoch etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und dabei die Freundschaft zu einem alten Bekannten genutzt. Der ist nämlich Künstler, wie Sören verrät und hat es sich nicht nehmen lassen, seinem Freund in Sachen Gastgeschenk auszuhelfen.

„Auf den Tischen liegen vier Lithografien. Ihr sucht euch bitte euren Platz danach aus, welche Lithografie euch am besten gefällt. Und dementsprechend bekommt ihr einen Teil von meinem Leben mit nach Hause“, lässt Sören seinen Besuch wissen. Übrigens: Lithografie ist ein Druckverfahren aus dem 19. Jahrhundert.

Die Begeisterung dafür ist jedenfalls groß – und bei der Hauptspeise schnell wieder verflogen, denn Sören kommt mit verbundenem Finger an den Tisch.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat verletzt sich in der Küche

Die Damen in der Runde zeigen sich sichtlich in Sorge um ihren Gastgeber, als der mit Weinglas in der einen und Verband an der anderen Hand den Raum betritt. Dass sich Sören bei den Vorbereitungen für den nächsten Gang verletzt hat, klingt zunächst wie ein schlechter Scherz. Immerhin waren es seine Gäste, die sich wenige Minuten zuvor beim Darts spielen versucht hatten.

Sören nimmt’s gelassen und sagt: „Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“ Dann erklärt er: „Ich habe mich ein bisschen beim Glas abwaschen und abtrocknen geschnitten.“ Aber, alles halb so wild, wie er vergewissert. Und sollte der Verband nicht halten, ist mit Krankenschwester Michelle wenigstens eine Fachkraft vor Ort.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags um 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.