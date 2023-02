Tom Brady: Nach Rücktritt – Football-Legende hat neuen Job

Jetzt ist es tatsächlich so weit: Tom Brady hat eine Entscheidung getroffen. Der größte Football-Spieler aller Zeiten beendet seine Karriere. Das gab der 45-Jährige am Mittwoch (01. Februar) offiziell bekannt.

Bis zuletzt hielten sich Spekulationen über eine mögliche Fortführung seiner Karriere oder sogar einen Wechsel zu einem anderen Team. Seit Mittwoch steht nun aber fest: Brady hört auf – und dieses Mal wirklich. Einen neuen Job hat der 45-Jährige auch schon.

Tom Brady macht endgültig Schluss

Völlig überraschend meldete sich Tom Brady in seinen Sozialen Netzwerken zu Wort und erklärte seinen Rücktritt: „Guten Morgen, Leute, ich komme gleich zur Sache: Ich trete für immer zurück“, sagte Brady.

„Ich weiß, dass der Prozess beim letzten Mal eine ziemlich große Sache war. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich mir, ich drücke einfach auf den Rekord und lasse es euch zuerst wissen“, so der 45-Jährige.

Schon im vergangen Jahr hatte Tom Brady seinen Rücktritt verkündet. Nur einen Monat später kehrte er dann aber schon wieder zurück und hing nochmal ein Jahr dran. Nun soll endgültig Schluss sein. Auf emotionale Abschiedsworte wollte er deshalb verzichten.

Tom Brady sagt endgültig „Tschüss“

„Ich werde also nicht langatmig werden. Ich glaube, man bekommt nur einen super emotionalen Aufsatz zum Ruhestand, und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht. Also, wirklich, vielen Dank an jeden einzelnen von euch, dass ihr mich unterstützt habt. Meiner Familie, meinen Freunden, Teamkollegen, meinen Konkurrenten, ich könnte ewig so weitermachen, es sind zu viele. Danke, Leute, dass ihr mich meinen absoluten Traum leben lasst. Ich würde nichts daran ändern. Ich liebe euch alle“, so Brady.

Tom Brady spielte über 23 Jahren in der NFL. Sieben Mal gewann er in seiner Karriere den Super Bowl – sechs Mal mit den New England Patriots, ein Mal mit den Tampa Bay Buccaneers. Damit ist er der erfolgreichste Footballer aller Zeiten.

Tom Brady wird TV-Experte

„Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass der siebenmalige Super-Bowl-Sieger Tom Brady unmittelbar nach seiner Spielerkarriere zu Fox Sports stoßen wird“, hatte US-Sender bereits im Sommer 2022 kommuniziert. Mit dem Ende von Bradys Karriere tritt die Vereinbarung nun in Kraft. Wann er zum ersten Mal als Experte im TV auftritt, ist aber noch unklar.