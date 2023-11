„Das perfekte Dinner“ in Dortmund – Kandidatin trickst Gäste aus: „Betrügen ist ja erlaubt“

Dortmund bittet zu Tisch. Endlich ist „Das perfekte Dinner“ mal wieder im Ruhrpott zu Gast. Als Erstes dran ist Maria, dabei ist sie gar keine gebürtige Dortmunderin. Vor einem Jahr ist die Krankenschwester der Liebe wegen hergezogen – aus der Nachbarstadt Bochum.

Die 33-Jährige lebt zusammen mit ihrer Freundin Daria, die sie klammheimlich für „Das perfekte Dinner“ angemeldet hat. Beziehungsmäßig ist bei den beiden also „Alles in Butter“, und so lautet auch ihr Motto für den Montag (20. November 2023).

„Das perfekte Dinner“ – Butter & Sahne als Geschmacksgarantie

Sechs Pakete Butter hat Maria besorgt, außerdem anderthalb Liter Sahne, sie ist sich absolut sicher: „Es wird schmecken!“. Schon ihre Oma meinte immer zu ihr: „Mariechen pack mal Butter bei der Fische“. Dabei liest sich ihr Menü gar nicht so wahnsinnig gehaltvoll.

Vorspeise: Möhre / Fisch / Pilz

Hauptspeise: Rind / Kerbel / Rübe

Nachspeise: Beere / Schokolade / Keks

Aber es gibt wirklich nicht eine Beilage, die nicht ihr Fett abbekommt. Das kommt bei den anderen Kandidaten vom perfekten Dinner – übrigens allesamt Männer – ziemlich gut an. Torsten (57) hat eine Vorahnung „Das klingt so fein. Das kocht ganz klar eine Frau.“

Marias Dessert-Trick: Lebensmittelfarbe und eine Notlüge

„Betrug ist erlaubt“, lacht Maria und rührt fröhlich lila Lebensmittfarbe in das Blaubeer-Panna Cotta, denn: „Das sieht einfach besser aus.“ Beim Anrichten vom Dessert wird es dramatisch, denn das weiße Schokoladenmousse ist ihr abgeschmiert und viel zu flüssig. Aber Menschen aus dem Pott sind halt gewitzt: Spontan deklariert sie das Mousse als „Soße“, und keinem ihrer Gäste fällt der Fehler auf. Zum Glück ist ja genug auf dem Teller.

Die farbenfrohe Panna Cotta und das Himbeersorbet treffen den Geschmacksnerv ihrer Gäste. Der erste Tag verläuft grandios, Maria erntet viel Lob und heimst satte 35 Punkte ein.

„Das perfekte Dinner“ läuft jeden Werktag um 19:00 Uhr auf Vox und auf dem Streamingdienst RTL+.