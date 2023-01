„Das perfekte Dinner“: Gast erleidet schmerzhafte Verbrennungen an den Händen – Schuld ist ausgerechnet der Koch

Tag vier bei „Das perfekte Dinner“. Diese Woche kochen die Kandidaten aus dem Großraum Düsseldorf um den Sieg. Heute (12. Januar) ist Modedesigner Dennis an der Reihe und will seine Gäste mit einem stilvollen Menü begeistern. Dass der Abend aber eine schmerzhafte Wendung nimmt, ahnt vorher keiner.

Voller Freude setzen sich die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten bei Dennis an den Tisch und lassen es sich gut gehen. Der Abend scheint für den 32-Jährigen Koch schonmal gut anzufangen. Denn die Vorspeise kommt bei seinen Gästen sehr gut an. Doch plötzlich kippt die Stimmung, als es zu einem Unfall kommt.

„Das perfekte Dinner“: Dennis fragt um Rat – dann geht alles schrecklich schief

Eigentlich wollte sich Gastgeber Dennis nur bei den restlichen Kandidaten Hilfe suchen. Denn das Fleischthermometer, welches im Ofen steckt, funktioniert nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Prompt holt er es raus und läuft damit zum Tisch, wo seine Gäste sitzen. Kandidat Ansgar, der an Tag fünf kochen wird, will sofort helfen und nimmt das Thermometer in die Hand. Bevor irgendjemand was sagen kann, ist es bereits passiert.

Denn plötzlich schreit Ansgar schmerzerfüllt auf, springt von seinem Stuhl hoch und rennt zu dem Kübel mit Eis, der die Flasche Wein kalt halten soll. Während die anderen Gäste lachen und kichern, ist Gastgeber Dennis gar nicht zum Lachen zu Mute. Er fühlt sich schlecht, dass er den 59-Jährigen nicht vorgewarnt hat und entschuldigt sich mehrmals dafür.

„Das perfekte Dinner“: Gäste lachen sich schlapp

Doch die Situation ist schnell entschärft, als selbst das „Brandopfer“ über diesen Unfall lachen kann als er sagt: „Ich bin halt ein Typ, ich nehme alles gerne selbst in die Hand.“ Esther kriegt sich derweil kaum noch ein und entschuldigt sich ebenfalls bei Ansgar. „Ich möchte mich nochmal in aller Form entschuldigen, dass ich so herzhaft gelacht habe, aber das warst so du, dieses ‚Gib mal her‘.“

„Du bist jetzt der Pflegefall“, stellen die Kandidaten amüsiert fest. Darüber kann Ansgar nur schmunzeln, der die Aufmerksamkeit anscheinend, trotz Schmerz, zu genießen scheint. Ob sich dieses Attentat negativ auf die Punktzahl von Dennis auswirken wird oder nicht, siehst du Donnerstagabend ab 19.00 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.

