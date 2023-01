„Das perfekte Dinner“-Gast schaut zu tief ins Glas – mit Folgen

Wer gestern noch Zuschauer war, kann heute schon selbst vom Kamerateam begleitet als „Das perfekte Dinner“-Kandidat am Herd stehen und kochen. Eine, die bereits seit Jahren treuer Fan der Show ist, ist Hobbyköchin Esther. Am Mittwochabend (11. Januar) kocht die 46-Jährige für ihre Konkurrenz in Düsseldorf.

Das Besondere bei ihrem Menü: Esther ist Vegetarierin. Für ihre Gäste macht sie jetzt aber eine Ausnahme in der Küche und serviert sowohl Fisch als auch Fleisch. In Sachen Vorbereitung ist die Hobbyköchin bestens vorbereitet. Während sie bei der Vorspeise einfach nur noch die Komponenten zusammenfügen muss, haben die Gäste genug Zeit, um sich noch ein bisschen besser kennenzulernen – und den Wein zu probieren.

„Das perfekte Dinner“-Gast steckt Nase zu tief ins Glas

Esther frittiert gerade die Riesengarnelen, da ereignet sich eine skurrile Szene am Tisch. Die Hauptrolle dabei spielt Basar. Der Hobbykoch durfte am Tag zuvor selbst den Kochlöffel schwingen, jetzt sitzt er als Gast am Tisch und guckt dabei gleich mal ganz tief ins Glas, um eine Geruchsprobe vom Weißwein zu nehmen.

Doch besagtes Näschen ist ganz offensichtlich ein bisschen zu tief gewesen, denn der 33-Jährige bleibt gleich mal mit seinem Riechorgan im Glas hängen.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat probiert sich als Sommelier

Es sieht ganz danach aus, als hätte Basar den Wein dabei unabsichtlich durch die Nase hochgezogen. Von seiner eigenen Handlung überrascht, nimmt er das Glas runter und wischt sich die Nase mit seiner Serviette ab.

Nach dem kleinen Zwischenfall versucht es Dennis noch einmal mit der Weinprobe. Statt nur zu riechen, schwenkt er lieber vorher noch den Wein und kann auch gleich noch mit ein bisschen mit Fachwissen glänzen.

Bei den ganzen Sommelier-Versuchen gerät Esthers Handwerk schon fast in Vergessenheit. Dabei hat sich die Düsseldorferin sowohl beim Thema Rezepte als auch bei der Ankündigung auf der Menükarte viel Mühe gemacht.

Hier ein Überblick:

Vorspeise: Variationen vom Blumenkohl mit King Prawns im Tempura-Mantel

Hauptspeise: Rote-Bete-Risotto mit dicken Bohnen / Rote-Bete-Würfel / frittierte Zwiebeln / Kalbsfilet mit Rotwein-Jus

Nachspeise: Blaubeersorbet / Joghurtcreme / Schokoerde / Schnickschnack

Jetzt muss der viel getestete Wein nur noch zum Essen passen…

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.