„Das perfekte Dinner“ trifft auf „First Dates“: Kandidatin verrät ihren Trick für den Sieg

Drei Tage, sechs Kandidaten – das gab es so noch nie auf Vox. Zum Jahresende treten bei „Das perfekte Dinner“ Paare gegeneinander an, die sich bei Roland Trettls „First Dates – Ein Tisch für Zwei“ kennengelernt haben.

Essen, Flirten, Braten. Die Paare kochen quasi für-, mit- und gegeneinander. Als erstes am Herd stehen Kristina (42) und Thomas (44) aus Chemnitz. Sie wollen allen beweisen, dass sie auch in der Küche ein tolles Team abgeben.

„Das perfekte Dinner“ – Herbstliches Menü in Chemnitz

Sozialarbeiterin Kristina und Krankenpfleger Thomas haben sich 2018 bei „Fist Dates“ kennen gelernt. Der Funke ist damals direkt an der Bar übergesprungen. „Wo ich ihn gesehen habe, war’s schon klar.“, gibt sie zu. Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben zwei Kinder bekommen. Sie hätte nicht gedacht, dass es mit einer Beziehung noch Mal klappt.

Die beiden kochen mit Produkten aus ihrem Garten. Kürbis, Kartoffeln und Pflaumen kommen alle aus eigenem Anbau. Ihr Moto lautet „Saisonal & lecker“:

Cremige Kürbissuppe

feines Wild, dazu Wickelklöße an Rotkraut

Süßer Pflaumentraum

Kristina geht es um den Spaß, sie freut sich auf einen schönen Tag und geht ohne große Erwartungen in den Abend – wie damals bei „First Dates“. Unter Druck irgendwas machen ist für sie purer Horror. Thomas will auf jeden Fall gewinnen, dabei hat seine Frau in der Küche das Sagen.

Gastgeberin Katarina verrät ihren absoluten Geheimtipp für Kochmuffel

Roland Trettl hatte den beiden das Liebesschloss auf den Tisch gelegt. Das bekommen nur die „First Dates“-Paare, denen er eine gemeinsame Zukunft zutraut. Er sollte recht behalten. Das Schloss hängt immer noch auf der berühmten Kölner Hohenzollernbrücke.

Kristinas Endgegner sind die selbstgemachten Wickelklöße. Sie findet es einfach, zu zweit in der Küche zu stehen und zusammen zu kochen. „Bei First Dates ist man mit einem ordentlichen Kleid hingegangen und musste einfach nur lächeln. Hier sollte man zeigen was man kann.“ Aber sie haben einen Trick auf Lager: Viel Gin bei ihrem Welcome-Drink. „Wenn man nicht kochen kann, muss man es über den Alkohol probieren.“, meint Katarina.

Dann steht einem lustigen Pärchenabend nichts mehr im Weg. Sie sind schon gespannt auf ihre Gäste. Susi und Patrick aus Lenzkirch und Dirk und Claudia aus Kärnten (Österreich) freuen sich auf tolle Gespräche, die Erwartungen ans Essen sind eher Nebensache.