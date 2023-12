„Das perfekte Dinner“ – Gäste total enttäuscht: „Hast du das gebeizt? – „Nee, das hab ich gekauft“

Großer Finaltag in Niedersachsen. Beim perfekten Dinner in und um Göttingen hat Hobbyköchin Vanessa die Ehre, am Freitag zu kochen. Die 34-Jährige verwöhnt ihre Gäste nicht nur mit einem Drei-Gänge-Menü, sondern auch mit einem Ständchen. Denn neben dem Kochen ist Singen ihre große Leidenschaft.

Außerdem ist sie ein sehr visueller Mensch. „Ich liebe Glitzer“, gibt sie zu. Vanessa arbeitet als Kosmetikerin und hat im Beauty-Bereich quasi schon alles gemacht, was man machen kann: Depiladora, Nail Design, Permanent-Make-up-Artist, Wimpern-Artist … aktuell hängt sie noch ein Studium zur Heilpraktikerin dran.

„Das perfekte Dinner“: Die Messlatte liegt hoch

Für Vanessa war diese Woche eine Abenteuerreise. Sie kannte keine Maronen, hatte noch nie Jakobsmuscheln gegessen und auch ein cremiges Risotto war ihr unbekannt. Sie kocht gern mit Obst, ihr Menü hat das Motto „Früchte & Me(e)hr“:

Vorspeise: Roastbeef-Filet hauchzart mit Rucola, angerichtet mit Parmesan, Johannisbeeren und Johannisbeeren-Sauce

Hauptspeise: Lachs-Spaghetti mit Knoblauch und Ei, dazu Lachsfilet mit angebratenen Mangostücken

Nachspeise: Creme Brûlée auf einem Himbeerspiegel mit Himbeeren garniert

Kann Vanessa mit ihren kulinarischen Fähigkeiten überzeugen? Die Messlatte liegt hoch. „Ich glaube, wir haben alle sehr gut gekocht über die Woche. Das Niveau zu erreichen, baut natürlich Druck auf, wenn man als Letzte dran ist“, meint Ann-Ca, die am Montag italienischen Schweinerollbraten servierte.

Gekauftes Roastbeef – Pasta aus der Packung – reicht das für den Sieg?

Das Roastbeef sieht perfekt aus. „Hast du das gebeizt?“, fragt Freddy. „Nee, das habe ich gekauft“, gibt Vanessa zu. Alle Gäste sind total enttäuscht. Nur das Dressing und das Walnussbrot hat sie selbst gemacht. Ann-Ca hat eine böse Vorahnung: „Wisst ihr, was ich mich frage? Ich sehe gar keine Nudeln…“, flüstert sie irritiert.

Auch interessant:

Neugierig „lunst“ sie in die Töpfe, als Vanessa die Lachs-Carbonara vorbereitet. „Wir sind SEHR gespannt auf die Lachsnudeln“, sagt sie und Freddy hakt nach: „Wie hast du den Lachs in die Nudeln gekriegt? Mit einer Farce?“ Wieder outet sich die Kosmetikerin als Nichtköchin: „Nee, ich hab beim Feinkosthändler Lachsnudeln bestellt.“

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Na dann kann ja nichts schiefgehen. Aber im Grunde ist jetzt schon klar: Den Sieg beim „perfekten Dinner“ wird Vanessa nicht davontragen, dafür macht sie es sich zu einfach. Sie selbst würde sich 7 Punkte geben.