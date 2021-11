„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin kocht – plötzlich haben zwei Gäste ein Date

In Köln will Silvia (61) für „Das perfekte Dinner“ ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Die Kandidatin betreibt eine auf Frauen spezialisierte Fahrschule. In der Vox-Show bekocht sie auch fast nur Frauen. „Das perfekte Dinner“-Kandidat Gerrit ist der einzige Mann, der am Vortag schon den Kochlöffel geschwungen hat.

Und Gastgeberin Silvia ahnt noch nicht, dass er bei ihr Zuhause Flirt-Versuche mit einer Kandidatin veranstaltet.

Silvias Menü sieht folgendermaßen aus:

Vorspeise: Bunte Gemüsespirale mit Kugelsalat

Hauptspeise: Lammragout mit Kürbis-Kartoffel-Taler

Nachspeise: Dreierlei von der Weintraube

„Das perfekte Dinner“: Gerrit und Hana haben plötzlich ein Date

Kaum sind die Gäste auch schon eingetrudelt, gibt es erstaunte Gesichter. Auf dem Balkon züchtet die „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin Wachteln. Ein ungewöhnliches Hobby, das aber gut ankommt. Schließlich kommen frische Wachteleier auf den Tisch! Und noch etwas anderes findet dort statt: ein Speed-Dating.

Das perfekte Dinner lässt Hobbyköche zu Profis werden. Foto: TVNOW

Das ist „Das perfekte Dinner“ (Vox):

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

Denn während Silvia ihr Essen final zubereitet, fällt Gast Gerrit plötzlich auf: „Ich habe noch nie Speed-Dating gemacht.“ Das will der Kandidat von „Das perfekte Dinner“ ändern. „1, 2, 3 – Go!“, heißt es plötzlich und schon befindet sich Gerrit mitten bei einem Date mit Vox-Teilnehmerin und Single-Transfrau Hana. Flirtversuche inklusive!

„Hana: „Hallo“

Gerrit: „Hi, Hana“

Hana: „Was machst du beruflich?“

Gerrit: „Ich bin Coach und Theologe.“

„Das perfekte Dinner“: „Der Funke ist nicht übergesprungen“

Und da ist das Date auch schon wieder zu Ende, niemand weiß mehr, was er sagen soll. Hanas Fazit lautet: „Ich glaube, der Funke ist nicht übergesprungen. Leider. Also muss ich weitersuchen.“

Und Gerrit? „Ich fands aber schön, ich hatte noch nie ein Speed-Date, von daher… Hana war mein erstes.“

Schön fanden die „Das perfekte Dinner“-Hobbyköche den Abend insgesamt aber auf jeden Fall. Nach fünf Tagen gemeinsamen Beisammenseins sollte man auch meinen, dass die Koch-Truppe sich versteht. Da ist das Essen von Silvia fast schon Nebensache.

Am Ende gewinnt die Kölnerin mit 32 erhaltenden Punkten zwar nicht, dafür aber Flirt-Kandidatin Hana. Mit dem Speed-Date hat es nicht geklappt, da kommt ihr doch zumindest der Sieg ganz gelegen…

Am Anfang der Woche musste Siegerin Hana den Dreh allerdings unterbrechen. das Team von „Das perfekte Dinner“ verschlug es die Sprache. Hier mehr >>> (jhe)