Das Perfekte Dinner: Kandidat Sören ist Gastgeber am Mittwoch.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber hat Vox-Team was mitzuteilen – plötzlich fließen Tränen

Eigentlich soll es diese Woche beim TV-Kochen heiter zugehen, die Kandidaten bei „Das perfekte Dinner“ kommen allesamt aus der Gegend bei Göttingen in Niedersachsen. In den ersten beiden Tagen ging es bereits abenteuerlustig zu. Jetzt allerdings wird es deutlich ernster und emotionaler.

Sogar so emotional, dass „Das perfekte Dinner“-Gastgeber Sören die Tränen kommen.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber packt vor Vox-Team aus

Schon als er dem Vox-Team die Tür seiner Wohnung öffnet, wird klar: Sören ist nicht allein. Auf dem Arm ein Baby, im Hintergrund seine Frau mit noch einem Baby. Richtig: Der Physiotherapeut ist Vater von sieben Monate alten Zwillingen – Michel und Hannah. Und dann erzählt der „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer eine Geschichte über seine Tochter, die selbst das Vox-Team berührt.

------------------------------

Das ist „Das perfekte Dinner“:

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

Aktuelle Folgen kannst du dir in der Mediathek auf TVNow anschauen

------------------------------

„Das perfekte Dinner“: Tränen bei Gastgeber Sören

„Zunächst einmal sind die beiden als Frühchen auf die Welt gekommen, aber mit ausrechend Gewicht – 1,4 Kilogramm. Ist für die Woche wirklich gut gewesen. Dann hat Hannah eine sehr seltene Komplikation bekommen, wo Teile ihres Darms abgestorben sind“, erklärt Sören. Und dann fließen auch schon Tränen bei ihm. „Einige Operationen gehabt und das Endergebnis ist so, dass Hannah ein sehr, sehr fröhliches Mädchen ist. Sie ist glücklich, schön, dass sie hier ist.“

Das perfekte Dinner: Das Team aus Göttingen isst bei Sören. Foto: RTL / ITV Studios

Es gehe ihr aber zunehmend besser „und die Perspektive könnte sein, dass es ganz verwächst“, so der Vox-Gastgeber weiter.

Nach dieser traurigen Beichte will sich Sören aber voll und ganz aufs Essen konzentrieren.

Sein Menü lautet:

Vorspeise: Salat mit Chicorée, Birne und Gorgonzola-Espuma / Burgenländer Kräutersuppe / Lamm mit Walddip

Hauptspeise: Rehrücken mit Calvadossoße / Vanillemöhren / Waldpilz-Zitronen-Risotto

Nachspeise: Erdbeer-Waldbeer-Kompott / Minz-Panna Cotta / Schaum von dunkler Schokolade

Kochen soll er ja gut können, sagt Sörens Frau. Die Frage ist nur, ob das auch seine Gäste so sehen. Zwischendurch gibt es zwar brenzliche Situationen in der Küche – Sören braucht unter anderem drei Versuche für seine Sahne –, am Ende sind seine Gäste aber einigermaßen zufrieden mit dem Essen.

Sie geben ihm insgesamt 30 Punkte. Damit ist er gleich auf mit Klaus, der einen Tag zuvor seine Kochspezialitäten unter Beweis stellen durfte.

