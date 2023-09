„Das große Deutschland-Quiz“: Tatort-Kommissar schockt Moderatorin – „Wie fies“

Nach einer anstrengenden Arbeitswoche fiebern die meisten Arbeitnehmer einem entspannten Samstagabend entgegen. Die Snacks liegen bereit und das Fernsehprogramm wird nach der perfekten Sendung für die ganze Familie durchsucht. Der Sender ZDF hat genau diesen Wunsch erhöht und sendet am heutigen Samstag (23. September) das Format „Das große Deutschland-Quiz“.

Fernsehmoderatorin Sabine Heinrich führt durch den Quiz-Abend, der sich thematisch mit unserem Land auseinandersetzt. Zwei Rateteams treten in mehreren Runden gegeneinander an und müssen anhand von Wissensspielen und Multiple-Choice-Fragen ihr Wissen unter Beweis stellen. Das erste Rateteam besteht aus Sonja Zietlow, Marcel Reif, Oliver Mommsen und Natalia Wörner und tritt gegen das Team von Jörg Hartmann, Jeanette Biedermann, Axel Milberg und Ulrike von der Groben an. Doch nicht nur ihr Allgemeinwissen können die ZDF-Zuschauer auffrischen, auch das ein oder andere Geheimnis kommt während des Ratespaßes an die Oberfläche.

„Das große Deutschland-Quiz“: Jörg Hartmann packt aus

Nachdem Moderatorin Sabine Heinrich die Zuschauer mit einer freudigen Anmoderation begrüßt, startet direkt die erste Quiz-Runde. Zunächst müssen sich Schauspieler Axel Milberg und Schauspielerin Natalia Wörner in der Kategorie „Essen“ beweisen und Punkte für ihr Team sammeln. Nachdem einige Fragen erfolgreich beantwortet waren, wurde folgende Frage gestellt: „Was konnte man 1958 erstmals in deutschen Lebensmittelgeschäften kaufen?“ Die prominenten Gäste mussten sich zwischen den Antworten Cornflakes, Dosenravioli und Tütensuppe entscheiden. Die richtige Antwort lautet Dosenravioli, was Moderatorin Heinrich direkt ausnutzte und Schauspieler Jörg Hartmann mit einem Gerücht konfrontierte.

Heinrich hatte gehört, dass „Tatort“-Kommissar Hartmann bei den Dreharbeiten zur Sendung regelmäßig kalte Dosenraviloi zu sich nehmen muss. Sie fragt den Schauspieler entsetzt: „Wie fies kann ein Dreh sein!?“ Hartmann klärt die Zuschauer über diese Unterstellung auf und sagt: „Ich habe das freiwillig gemacht. Ich war sogar traurig, dass ich viele Folgen lang keine Raviloi bekommen habe, habs dann irgendwann wieder eingeführt. Die ganzen Dosen stehen heute noch bei uns im Küchenschrank, in dem Präsidium. Die sind mittlerweile elf Jahre alt. Ich lade euch mal alle ein, dann können wir die aufessen.“ Mit dieser geheimen Vorliebe des „Tatort“-Stars hätte wohl niemand gerechnet.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Auch Sängerin und Kandidatin Jeanette Biedermann kann den Geschmack des Schauspielers nachvollziehen. Biedermann erzählt: „Das war mein Essen nach der Schule. Ich bin von der Schule gekommen und dann gab es Raviloi. Ich habe vor Kurzem wieder mal so eine Dose gekauft und wollte gucken, ob sie immer noch so gut schmecken. Aber es war furchtbar!“ Essenstechnisch werden Biedermann und Hartmann wohl keine Freunde mehr. Die Zuschauer werden sich durch solch kleine Anekdoten jedoch sicherlich gut unterhalten gefühlt haben.