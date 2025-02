„1% Quiz“: Zuschauer rasend vor Wut – „Macht langsam keinen Spaß mehr“

Satz des Pythagoras, Dreisatz oder Bruchrechnung – wer denkt, dass man dieses Schulwissen nach dem Abschluss nie wieder braucht, ist bei Jörg Pilawa eindeutig fehl am Platz. In seiner Show „Das 1%-Quiz“ sind nämlich unter anderem genau diese Fähigkeiten gefragt.

Der Moderator testet das Wissen der Deutschen anhand von 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands. Zusätzlich stellen sich in jeder Sendung auch zwei prominente Gäste den kniffligen Herausforderungen. Dieses Mal sind Ex-„DSDS„-Gewinner Luca Hänni und „Let’s Dance„-Star Christina Hänni mit von der Partie.

„1%-Quiz“: Zuschauer sind stocksauer

Direkt zu Beginn der Show lüftet Jörg Pilawa ein dunkles Geheimnis von Luca Hänni: „Wie ich sehe, hast du die Schule mit einer fünf verlassen.“ Luca gibt aber schnell Entwarnung – das Schulsystem in der Schweiz funktioniert etwas anders. Seine Leistung entspricht der Note zwei in Deutschland!

Gemeinsam mit etwas Teamwork meistert das Ehepaar viele Fragen gemeinsam. Nach ihrem Ausscheiden legen sie sogar noch eine Tanzeinlage gemeinsam mit dem Quizmaster obendrauf. Nicht so rund läuft es hingegen bei den Zuschauern, die parallel zum „1%-Quiz“ auf Joyn mitraten. Die App stürzt ständig ab, wie X-Nutzer verärgert im Netz teilen!

Das „1%-Quiz“ bringt die Zuschauer zum verzweifeln

Déjà vu – genau das gleiche Problem tauchte bereits in der vergangenen Woche auf. Die Nutzer in den X-Kommentaren sind sichtlich genervt:

„Ich will die App nicht vor dem Sendeschluss loben, aber sie läuft bisher – Schwupp, kaum getwittert, hängt sie wieder. Macht langsam kein Spaß mehr!

„Ich wurde bei 60% einfach rausgeschmissen und kann mich seitdem auch nicht mehr anmelden!“

„Bei mir funktioniert es immer noch nicht, selbst nach Deinstallation nicht. Diese schei* App kostet mich den letzten Nerv! Mir tun die Leute leid, die dafür noch Geld bezahlen.“

„Läuft ja wieder super heute. Nun hat mich die App rausgeschmissen und der Schlüssel steckt wohl von Innen!“

Die neuen Folgen von „Das 1% Quiz“ laufen immer donnerstags, 20.15 Uhr, in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. Parallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn App zeitgleich mitraten und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen.