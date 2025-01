„1%-Quiz“: Jörg Pilawa eiskalt erwischt – „Hast du uns vergessen?“

Laut der Pisa-Studie befindet sich Deutschland auf dem absteigenden Ast – doch hier wurde die Rechnung ohne Jörg Pilawa gemacht! Im Rahmen des Sat.1-Formats „Das 1% Quiz – wie clever ist Deutschland?“ testet er das Wissen der Deutschen anhand von 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands.

Gemeinsam mit Oliver Kalkofe und Schauspieler und Comedian-Kollege Simon Pearce stellen sich die Kandidaten auch am 23. Januar wieder kniffligen Logik-Fragen. Wie jede Woche begrüßt Moderator Jörg Pilawa die Zuschauer mit den Worten: „Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir versuchen Deutschland etwas cleverer zu machen.“ Es bleibt abzuwarten, ob das gelingt!

„1%-Quiz“: Doppelt gemoppelt hält besser

Direkt nach der Begrüßung folgt der erste Hammer des Abends. Unter den Kandidaten befinden sich auch zwei Zwillings-Damen – und die sind für Jörg Pilawa schon längst keine Unbekannten mehr. Naja – zumindest seitens der Kandidatinnen. Diese konfrontieren den Moderatoren sofort: „Hast du uns vergessen? Du wolltest dich melden!“

Die beiden haben Quizmaster Jörg Pilawa bereits vor 4 Jahren bei „Das Quiz“ getroffen. Bei der 60-Prozent-Frage platzt der Traum von 100.000 Euro leider für die erste der beiden Damen. Doch das macht ihr nichts: „Ich bin eigentlich nur mitgekommen, weil ich dich wiedersehen wollte“. Zumindest dieser Traum konnte ihr erfüllt werden!

„1%-Quiz“: Jörg Pilawa voller Hoffnung

Bei der 50-Prozent-Frage scheidet dann auch Zwillingsschwester Regina aus. „Ich hab keinen Spaß mehr, wenn sie nicht dabei ist“, betont sie und ist glücklich, den Rest der Sendung nun gemeinsam mit ihrer Schwester beobachten zu können. Neben den beiden Frauen ist sogar eine wahre Hoheit unter den Ratenden – die Weinkönigin aus Lichtenstein. Als Jörg Pilawa sie nach ihren königlichen Aufgaben fragt, antwortet sie prompt: „Wein trinken!“

Im Vergleich zur großen Enttäuschung vor zwei Wochen haben die Kandidaten eine wahre Glückssträhne – oder ist es etwa doch Wissen? Bei der 70-Prozent-Frage sind 95 der 100 Kandidaten im Spiel. „Ich finde die Fragen nicht leichter als sonst, ihr seid nur besser“, prahlt der Moderator. Er spuckt große Töne: „Wenn da nicht viele bis zur Ein-Prozent-Frage frage kommen, dann seid ihr selber schuld!“ Hoffentlich kommt Hochmut hier nicht vor dem Fall!

Die neuen Folgen von „Das 1% Quiz“ laufen immer donnerstags, 20.15 Uhr, in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. Parallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn App zeitgleich mitraten und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen.