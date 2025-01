Aufruhr im Sat.1-Studio! Jörg Pilawa traut seinen Augen kaum

Quizmaster Jörg Pilawa will es heute Abend wieder wissen! Er testet in „Das 1% Quiz – wie clever ist Deutschland?“ das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands?

„Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet. Deshalb wissen wir, wie viel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidatinnen und Kandidaten können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat“, erklärt Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Wer schafft es, die aller letzte Frage richtig zu beantworten? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

Gemeinsam mit Moderatorin Bärbel Schäfer und Moderator Matthias Killing vom „SAT.1 Frühstücksfernsehen“ stellen sich am 9. Januar wieder 100 Kandidaten kniffligen Logik-Fragen – von Rechenaufgaben über Wortspiele bis hin zu optischen Täuschungen.

+++ „Das 1% Quiz“: Nach herber Zuschauerkritik – Sat.1 spricht ein Machtwort +++

Bereits in der ersten Runde, bei der 90%-Frage, scheiden zwei Personen aus. Auch in Runde zwei muss Jörg Pilawa sich bereits von fünf weiteren Kandidaten verabschieden. Das macht den Moderator zwar schon stutzig – ABER die nächste Frage sorgt bei ihm für Entsetzen!

Das gab es beim „1% Quiz“ noch nie!

Die dritte Frage lautet: „Welche Antwort ist die einzig Unlogische? “ Die Antwortmöglichkeiten: „A:uch, B:uch, C:ach, D:ach“ Bei dem Ergebnis fehlen dem TV-Moderator Jörg Pilawa beinahe die Worte: „Das blanke Entsetzen“! Kandidatin Lucy ist gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder vor Ort. An dieser Frage scheitern sowohl ihre Mutter, als auch sie selber. Die 18-jährige Psychologie-Studentin ist entsetzt: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh raus bin, aber ich habe es nicht gesehen“.

Nach der dritten Frage sind nur noch 79 Kandidaten im Spiel. 14 scheiden alleine in dieser Runde aus. Pilawa versucht es positiv zu sehen: „Wenigstens fließt so viel Geld in den Jackpot.“ Nur wenige Runden später fehlen ihm erneut die Worte. Es wird nach dem Ergebnis der ersten Frage gefragt – das gab es so bisher noch nie. 45 Kandidaten müssen auf einen Joker zurückgreifen!

Die neuen Folgen von „Das 1% Quiz“ laufen immer donnerstags, 20:15 Uhr, in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. Parallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn App zeitgleich mitraten und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen.