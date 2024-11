„Das 1% Quiz“: Sat.1-Zuschauer platzt der Kragen – „Macht überhaupt keinen Spaß mehr“

Am Donnerstagabend (7. November) kämpfen wieder einmal 100 Kandidaten beim „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ um den Jackpot von bis zu 100.000 Euro. Auch die Zuschauer vor den Bildschirmen können in der Sat.1-Sendung mit Moderator Jörg Pilawa mitfiebern. Doch nicht alle scheinen davon so begeistert zu sein.

„Das 1% Quiz“: TV-Publikum spielt mit

Mittlerweile gibt es im TV-Programm zig Quiz-Shows zur Auswahl. Das Besondere beim „Das 1% Quiz“ ist jedoch, dass die Zuschauer vor den Fernsehern dank einer App mitspielen können. Mit etwas Glück kann man auf diesem Weg sogar 500 Euro gewinnen und eine Wildcard für die tatsächliche Sendung ergattern.

+++ Jörg Pilawa: Mega-Deal beim „1% Quiz“ – so greifen Fans 20.000 Euro ab ++++

In den sozialen Netzwerken tauschen sich die Mitspieler gerne einmal über die Sendung aus. Nicht nur die Fragen und Antworten werden dabei thematisiert. Bei dem ein oder anderen Zuschauer scheint es nicht so zu laufen, wie erhofft. Prompt macht sich Frust breit.

„Das 1% Quiz“: Sat.1-Zuschauer auf 180

Auf Facebook und X beschweren sich vereinzelnd Zuschauer darüber, dass sie angeblich nicht richtig mitspielen können:

„Und wieder kann man beim 1% Quiz nicht mitspielen. Das ist die 3. Sendung, wo die Joyn App nicht funktioniert. So macht das keinen Spaß.“

„Was ist das denn immer mit der Joyn App für ein Murks? Wie oft die nicht funktioniert! Es macht überhaupt keinen Spaß mehr überhaupt zu versuchen mitzuspielen.“

„Normalerweise geht die App ganz gut, aber heute hakt die ziemlich. Erst fehlten Fragen, dann gab’s einmal eine zusätzliche Antwortmöglichkeit, öfters kam die Lösung noch nicht, als die nächste Frage schon lief und eben wurde mir die richtige Antwort falsch gewertet.“

+++ „1% Quiz“-Sensation bei Jörg Pilawa: „Das ist absoluter Rekord!“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die Folgen gibt es dann auch in der Mediathek bei Joyn.