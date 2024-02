„1% Quiz“-Sensation bei Jörg Pilawa: „Das ist absoluter Rekord!“

Beim „1% Quiz“ auf Sat.1 wird wieder logisch kombiniert, gerätselt und quer gedacht. Neben 100 Kandidaten sitzen zwei Prominente mit im Studio, die spielen allerdings aus reinem Spaß mit und können keine 100.000 Euro gewinnen.

Jörg Pilawa begrüßt am Donnerstag (15. Febaruar 2024) „The Voice Kids„-Coach Smudo im Studio, außerdem dabei ist Christine Urspruch. Die beliebte Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Rechtsmedizinerin Silke Haller im Tatort aus Münster bekannt. Ob sie privat beim „1%-Quiz“ genauso scharfsinnig kombiniert wie in der Krimiserie?

Smudo: „Richtig doof bin ich nicht!“

Der Moderator erwartet von seinen Gästen beim „1% Quiz“ sehr viel. Christine Urspruch hat Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert. „Du spielst eine Forensikerin und eine Anwältin, also immer gebildete Menschen. Was glaubst du, wie weit kannst du heute kommen bei so Dingen, wo es um Logik geht ?“

„Ähh, ohh, oh Gott“, stöhnt die Schauspielerin verlegen, „also manchmal bin ich total gut und total schnell und manchmal stehe ich vollkommen auf dem Schlauch.“ Smudo sieht das alles mit Humor: „Ich hab ja ‚Juror‘ studiert“ spielt er auf seine aktuellen TV-Jobs an. „Mir liegt alles, wo man nicht nachdenken muss! Also richtig doof bin ich nicht, aber superhelle bin ich auch nicht.“

„1% Quiz“ – Pilawa erstaunt: „Absoluter Rekord!“

Als bei der 70%-Frage die Zeit um ist, macht Jörg Pilawa große Augen: „Ich habe schon viel sehen können, aber dieses Farbenspiel ist für mich auch Neuland. Ich kann das schonmal verraten, weil: Das ist absoluter Rekord.“ Sagenhafte 70 Kandidaten waren ratlos und haben einen Joker genommen, außerdem fliegen zwölf raus. Insgesamt 82 Menschen hatten zu folgender Frage keine Lösung parat:

„Zu Yvonnes X-Beinen werden ____ unabhängige Therapeut:innen simultan recherchieren. Und zwar passenderweise wie viele Therapeut:innen genau?

A) vier

B) fünf

C) sechs

Kommst du in 30 Sekunden auf die Lösung? Gleich verraten wir sie.

Das ganze ist keine Mathe-Aufgabe, es geht um eine Buchstabenreihe. Liest du den ersten Satz rückwärst und schaust du dir die Anfangsbuchstaben an, bildet sich die Reihenfolge R, S, T, U, _, W, X, Y, Z. Das fehlende Wort muss also mit „V“ beginnen. Das Lösungswort lautet „vier“, also ist Antwort A richtig. Smudo muss laut lachen. „Ich glaube, ich habe falsch abgeschrieben.“