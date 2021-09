Danni Büchner ist auf 180 – „Finde es ganz, ganz schlimm“

Danni Büchner ist auf 180! Kürzlich war die TV-Bekanntheit noch täglich bei „Promi Big Brother“ zu sehen. Eine Wut-Rede gab es jetzt auf ihrem Instagram-Account.

Danni Büchner redet sich in Rage! Die Witwe von Jens Büchner schießt gegen die Hater ihrer Tochter. Joelina Karabas ist in dieser Woche bei der Vox-Sendung „Shopping Queen“ zu sehen und bekommt in zahlreichen Negativ-Kommentaren ihr Fett weg.

Danni Büchner flippt auf Instagram aus

Bereits an Tag zwei (Dienstag) präsentierte die 21-Jährige ihr Outfit zu dem Motto „Heiß in Weiß – Finde den perfekten Sommerlook rund um deine neue weiße Hose“ auf Mallorca. Dafür sahnte sie satte 44 Punkte von ihren Kontrahentinnen ab. Und bei TVNOW ist auch bereits zu sehen, dass sie die „Shopping Queen“ der Woche wird.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Zahlreiche Zuschauer sind damit so gar nicht einverstanden. Sie fanden das Outfit von Joelina Karabas ziemlich daneben und wetterten im Netz drauflos. Sogar ein gekaufter Sieg wurde ihr vorgeworfen. Jetzt ist Mutter Danni Büchner der Kragen geplatzt. Ihre Wut gegen die Hater ihrer Tochter lässt sie in einer Instagram-Story freien Lauf.

Danni Büchner schießt gegen die Hater ihrer Tochter

„Es gibt leider immer wieder Menschen, die nicht wissen, wo Grenzen sind. Kritik ist die eine Sache, Beleidigung und Unterstellung die zweite Sache. Meine Tochter ist 21 Jahre alt und vielleicht ist die ein oder andere Antwort von ihr nicht perfekt, aber wir sind alle nicht perfekt“, beginnt sie ihre Wut-Rede.

Danni Büchner, TV-Star. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

„Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass erwachsene Menschen, teilweise älter als ich, auf ein junges Mädchen draufhauen und vor allem mir Dinge unterstellen.“ Sie kenne nur eine einzige Kandidatin, die bei der Show ebenfalls mitgemacht hat, stellt Danni Büchner klar. „Es ist schlimm genug, dass die Seite von ‚Shopping Queen‘ jetzt erstmal Stopp machen musste, weil man einfach übertreibt.“

Danni Büchner weist Vorwürfe zurück

Doch das Statement ist noch nicht alles: Danni Büchner möchte ihre Hater bei Beleidigungen künftig auch anzeigen. „Irgendwo ist der Punkt erreicht. Ich bin hier nicht Freiwild und meine Familie ist auch kein Freiwild!“

Klare Worte von der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin! Es bleibt abzuwarten, ob sich ihre Hater diese Sätze auch wirklich zu Herzen nehmen.

Nach ihrem Aus mit Freund Ennesto Monté hat Danni Büchner ein intimes Geständnis gemacht. Erfahre hier mehr dazu. (cf)