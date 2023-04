Danni Büchner: Tochter Jada erlebt Schockmoment hinterm Steuer – „Es ging alles so schnell“

Jeder, der seinen Führerschein gemacht hat, wird sich gut an das Gefühl während der letzten und allesentscheidenden Fahrprüfung erinnern können. Nervös achtet man darauf, keinen Fehler zu machen und am Ende des Tages erfolgreich zu bestehen. Doch was, wenn man bereits nach 15 Minuten durchfällt? Genau das ist der Tochter von Danni Büchner passiert.

Jada Karabas, die eines der Kinder aus Danni Büchners erster Ehe mit Yilmaz Karabas ist, macht aktuell ihren Führerschein. Bei ihrer praktischen Prüfung schienen die Voraussetzungen ideal, doch auf der Autobahn machte ihr ein tragischer Fehler einen Strich durch die Rechnung.

Danni Büchners Tochter scheitert auf der Autobahn

Sichtlich enttäuscht meldet sich Jada Karabas auf Instagram bei ihren Fans und erzählt ihnen von ihrer missglückten Prüfung. Dabei hat alles so gut angefangen, wie die 19-Jährige erzählt: „Ich habe am Anfang alles gut gemacht und hatte einen leichten Weg und einen sehr netten Prüfer.“

Doch auf der Autobahn kommt es dann zu dem fatalen Fehler, der die Prüfung sofort beenden sollte: „Ich hatte den Blinker an und wollte rüber, doch keiner der Autofahrer hat mich rüber gelassen. Das hat mich nervös gemacht, denn ich wusste, dass ich irgendwann rüber muss. Wenn ich auf der linken Seite bleibe, wäre das ein Fehler gewesen.“

Danni Büchner: Jada fällt nach Fehleinschätzung durch

Als die 19-Jährige dann die Spur wechselt, folgt der Schock. Denn plötzlich ist ein Auto hinter ihr und hupt bei dem Manöver. Es scheint, als hätte die Tochter von Danni Büchner den Wagen hinter ihr nicht gesehen: „Ich habe keine Ahnung, wo das Auto herkam, ob in der letzten Sekunde aufs Gas gedrückt wurde.“

Von diesem Schock und der Enttäuschung muss sich Jada erst mal erholen. „Dann war es nach 15 Minuten auch schon vorbei. Es ging alles so schnell. Ich habe mich gestern ausgeheult, weil es mich stört wegen so einem blöden Fehler!“

