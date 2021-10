Danni Büchner enthüllt seltsame Angewohnheit – Reaktion ihrer Fans überrascht sie

Danni Büchner nimmt ihre rund 305.000 Abonnenten auf Instagram nur zu gerne mit durch ihren Alltag. In ihrer aktuellen Story redet die Ex von Ennesto Monté über eine ziemlich seltsame Angewohnheit.

Dass Danni Büchner auch mal gerne polarisiert, ist nichts Neues. Jetzt hat die ehemalige „Promi Big Brother“-Kandidatin eine irre Angewohnheit publik gemacht. Und die Reaktion, die sie von ihren Fans darauf bekommt, kann sie einfach nicht nachvollziehen.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2021 nahm Danni als Kandidatin bei „Promi Big Brother” teil, Gewinnerin wurde allerdings Mallorca-Sängerin Melanie Müller

Danni Büchner enthüllt seltsame Angewohnheit

Danni Büchner filmt sich gemeinsam mit Sohn Volkan in ihrem Auto. Dabei wendet sie sich an ihre Fans: „Bitte guckt euch nicht mein Auto an, ich habe grade zu Volkan gesagt: Ich fange an zu stinken in diesen Joggern. Da hat er mir, ich wusste gar nicht, dass es hier im Auto ist, mein Parfum gegeben.“

Doch Danni Büchner kramt nicht nur eins, sondern sogar gleich drei Duftwässerchen aus ihrem Auto-Fach hervor. „Also ich würde hier überleben oder was sagst du Volkan?“ Doch der kann nur mit dem Kopfschütteln. „Kann man nichts zu sagen.“

Danni Büchner hortet Parfum im Auto

Und von ihren Followern will Danni Büchner dann noch wissen, ob sie die gleiche seltsame Angewohnheit haben. „Habt ihr auch Parfum im Auto?“ Doch lediglich 17 Prozent stimmen mit „Ja“, die anderen 83 Prozent sagen „Nein“. Bei dem Ergebnis fällt Danni Büchner vom Glauben ab: „Echt nicht? Ich hab überall verteilt mein Parfum liegen.“

Na, immerhin duftete sie dann allezeit herrlich.

Danni Büchner ist kürzlich einen gewagten Schritt gegangen. Was sie aus Liebe getan hat, das liest du hier. (cf)