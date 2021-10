Danni Büchner: Aus Liebe – jetzt geht sie diesen gewagten Schritt

Danni Büchner geht aufs Ganze! Die Reality-TV-Teilnehmerin, die ursprünglich durch die Vox-Doku "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ erste Bekanntheit erlangt hat, wagt nun einen besonderen Schritt.

Danni Büchner: DIESE Person inspirierte sie zu einem drastischen Schritt

Daniela Büchners Liebe geht unter die Haut, denn sie lässt sich ein Tattoo stechen! Ein Engel ziert nun ihren linken Unterarm. Dieses Motiv hat eine ganz besondere Bedeutung, so „VIP.de“.

--------------------------------------------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2021 nahm Danni als Kandidatin bei „Promi Big Brother” teil, Gewinnerin wurde allerdings Mallorca-Sängerin Melanie Müller

--------------------------------------------------------------

Ihr Mann, der Kult-Auswanderer Jens Büchner, starb 2018 mit nur 49 Jahren an Krebs. Nun möchte Danni Bücher die Erinnerung an ihn in Form eines Engels für immer auf der Haut tragen. Doch warum erst jetzt, drei Jahre nach dem Tod des Schlagersängers?

Danni Büchner lässt sich einen Engel zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Jens stechen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Am 30. Oktober hätte ihr verstorbener Ehemann Geburtstag gefeiert und zu Ehren dessen entschied sich Danni Büchner für das Tattoo: „Ich finde es einfach wichtig, ihn immer in Erinnerung zu behalten und diesmal mit so einem Tatoo“.

--------------------------------------------------------------

Mehr zu Danni Büchner:

--------------------------------------------------------------

Doch das soll es noch nicht gewesen sein: In Zukunft ist noch ein Löwen-Motiv auf dem Oberarm der Reality-TV-Bekanntheit geplant: „Weil ich eine Löwenmama bin, die seit drei Jahren für ihre Kindern kämpft“. Das berichtete „VIP.de“. Danni Büchner hat zwei Kinder mit dem verstorbenen Jens Büchner sowie drei Kinder aus einer früheren Ehe. Wann sie das Löwen-Tattoo in die Tat umsetzt, verrät die Witwe noch nicht. (lb)