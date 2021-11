Danni Büchner tieftraurig – Video gibt intimen Einblick: „Unbeschreiblich“

Der 17. November ist für „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner ein trauriger Tag. Genau vor drei Jahren verstarb ihr Mann Jens Büchner.

Am Todestag ihres Mannes teilt die Witwe ein herzzerreißendes Video. Danni Büchner ist noch immer in tiefer Trauer.

Danni Büchner: Herzzerreißendes Video von ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner

Durch die Show „Goodbye Deutschland“ wurde Jens Büchner berühmt, als Malle-Sänger machte er Karriere. Seine Ehefrau Danni lernte er 2015 auf einem Stadtfest in Delmenhorst kennen. Sie wurden Eltern von Zwillingen und heirateten.

Am 17. November 2018 verstarb Jens Büchner im Alter vom 49 Jahren an Lungenkrebs. Seitdem bestreitet Danni Büchner ihren Weg als alleinerziehende Mutter. Noch immer trauert sie um ihren Mann, am Todestag ist die Trauer besonders groß.

„Es ist unbeschreiblich, 3 Jahre, 36 Monate, 1096 Tage ohne DICH! Wir können bis heute nicht in Worte fassen, wie sehr DU uns fehlst. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an dich denken!“, schreibt sie in einem Beitrag bei Instagram.

Und weiter: „Ich wünschte, du könntest alles miterleben und zusehen, wie groß unsere Kinder werden, wie sie jeden Tag dazu lernen - täglich erzählen sie von dir und alles, was ich ihnen sagen kann: Wie wundervoll du warst und wie sehr du sie liebst.“

Zu dem rührenden Text teilt sie ein herzzerreißendes Video. Zu dem Lied „Can’t help falling in love“ von Elvis Presley tanzt Jens Büchner mit einem der Zwillinge im Arm und wirkt einfach nur glücklich.

Unter dem Video gibt es für Danni Büchner ganz viel Zuspruch, Unterstützung und Liebe. Fernseh-Größen wie RTL-Moderatorin Frauke Ludowig kommentieren.

Von ihrem zwischenzeitlichen neuen Lebensgefährten Ennesto Monte ist sie wieder getrennt. Jetzt schickt sie ein deutliches Zeichen! (fs)